Prințul Harry ar fi vorbit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, în prima săptămână după revenirea în Marea Britanie, potrivit unor surse apropiate ducelui, citate de Daily Express. Informația contrazice relatările potrivit cărora cei doi nu ar fi comunicat de la întoarcerea lui Harry și a lui Meghan Markle în Regatul Unit.

Sursele citate susțin că discuția a avut loc după revenirea familiei în țară, însă Harry și regele nu s-au întâlnit personal. Ducele și ducesa de Sussex au revenit în Marea Britanie pe 26 august, împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, înainte de începerea noului an școlar.

Potrivit informațiilor publicate de Daily Express, surse apropiate Prințului Harry au confirmat că acesta a discutat cu tatăl său în săptămâna sosirii în Marea Britanie. Nu au fost oferite detalii despre conținutul conversației sau despre momentul exact în care aceasta a avut loc.

Revenirea familiei Sussex în Regatul Unit a fost urmărită cu atenție, în condițiile în care relațiile dintre Harry, Meghan și familia regală britanică au rămas tensionate. Cei doi au păstrat un profil public discret, iar Harry a fost fotografiat în timpul unei vizite la Tower Bridge Studios, unde ar fi participat la un proiect despre care nu au fost oferite informații oficiale.

Informația despre discuția dintre Harry și Charles apare într-un moment în care relațiile dintre cuplu și Palat au fost din nou în centrul atenției.

Potrivit articolului, tensiunile s-au accentuat după ce Regele Charles a decis să clarifice statutul lui Harry și Meghan în raport cu familia regală.

Cuplul a fost informat că este considerat format din „cetățeni privați”, că nu poate folosi titlurile HRH și că nu lucrează în numele Familiei Regale. Decizia a fost prezentată drept o clarificare a statutului lor, nu drept o schimbare a poziției constituționale a monarhiei.

Un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a declarat că cei doi au fost surprinși de publicarea informației. „Am fost puțin surprinși că nu am fost informați în prealabil”, a transmis reprezentantul, potrivit sursei citate.

Discuția dintre Prințul Harry și Regele Charles nu a fost urmată, cel puțin potrivit informațiilor disponibile, de o întâlnire față în față. De asemenea, nu există detalii publice despre o eventuală întrevedere între Harry și fratele său, Prințul William.

În ultimii ani, relația dintre Harry și familia regală a fost marcată de declarații publice, apariții televizate și controverse legate de statutul cuplului după retragerea din rolurile de membri activi ai monarhiei. Revenirea în Marea Britanie, alături de copii, a readus atenția asupra posibilității unor contacte între duce și familia sa.

Pentru moment, informația despre conversația dintre Harry și Charles rămâne una atribuită unor surse apropiate ducelui. Nu au fost publicate detalii oficiale despre discuție, iar o eventuală întâlnire între cei doi nu a fost confirmată.