Prințesa de Wales nu pare dispusă să intre în rolul de „pacificator” al familiei regale și să repare relația dintre Prințul William și Prințul Harry, potrivit Daily Express. În timp ce frații continuă să fie înstrăinați, Catherine și William ar fi ales o strategie mult mai simplă: își văd de treabă și lasă problemele dintre cei doi frați să rămână exact acolo unde sunt.

Ideea că Kate ar putea fi persoana care să-i aducă din nou împreună pe William și Harry circulă de ani de zile. Un nou documentar despre revenirea lui Harry și Meghan Markle în Marea Britanie pune însă frână acestei teorii.

Potrivit comentariilor făcute în producție, Prințesa de Wales nu ar avea intenția de a interveni în relația dintre cei doi frați, iar William și Catherine își concentrează atenția asupra propriilor responsabilități.

Jurnalistul Omid Scobie, prezent în documentarul „Harry & Meghan: The Return of the Prince”, a respins ideea că Prințesa de Wales ar putea fi cea care să repare relația dintre William și Harry.

„Există mereu această idee că Kate ar putea fi pacificatorul, cea care i-ar putea aduce din nou împreună pe cei doi frați”, a spus Scobie.

El a adăugat că, după anii în care a urmărit familia regală, a ajuns la concluzia că Prințesa de Wales are „foarte puțin de-a face cu relația dintre cei doi frați”.

Cu alte cuvinte, în ciuda imaginii de persoană care ar putea calma spiritele în familie, Catherine nu pare să-și fi asumat misiunea de a-i împăca pe William și Harry.

Erin Hill, jurnalistă specializată în familia regală la People, a oferit o perspectivă similară în documentar.

Potrivit acesteia, surse din interiorul Palatului au transmis că William și Catherine au ales o abordare „foarte tradițională” în privința revenirii lui Harry și Meghan: „Păstrează-ți calmul, continuă și fă-ți treaba.”

Iar mesajul pare destul de clar. În loc să organizeze o nouă rundă de întâlniri de familie, discuții discrete și tentative de împăcare, Prințul și Prințesa de Wales ar prefera să-și vadă de agenda lor.

Hill susține că, în acest moment, Harry și Meghan „nu sunt o prioritate” pentru William și Catherine, care privesc mai degrabă spre viitor.

Relația dintre cei doi frați rămâne una dintre cele mai urmărite rupturi din familia regală britanică.

Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie, însă acest lucru nu a dus automat la o apropiere de William și Catherine. Potrivit informațiilor prezentate în documentar, nu există indicii că Prințul și Prințesa de Wales ar intenționa să transforme revenirea cuplului într-un moment de reconciliere familială.

Harry a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a-și repara relația cu familia. În cazul lui William, însă, lucrurile au rămas considerabil mai complicate.

Cei doi frați au avut în ultimii ani schimburi publice de acuzații și dezvăluiri, inclusiv prin interviurile lui Harry, documentarul realizat împreună cu Meghan și autobiografia „Spare”.

Imaginea lui Catherine ca posibilă punte între cei doi frați a fost alimentată în timp de relația apropiată pe care a avut-o cu Harry înainte ca ruptura dintre acesta și familia regală să devină publică.

În prezent, însă, comentariile prezentate în documentar indică o abordare mult mai pragmatică.

William și Catherine își continuă activitățile publice, iar Harry și Meghan își construiesc propriul drum. În acest context, reconcilierea dintre frați nu pare să fie un proiect pe care Prințesa de Wales să-l preia asupra sa.

Pentru moment, așadar, fiecare își vede de partea lui. Iar dacă William și Harry vor ajunge din nou la aceeași masă, se pare că nu Kate va fi cea care va veni cu scaunele și agenda de împăcare.