Prințesa Catherine a apărut alături de Prințul William într-o inițiativă dedicată prevenirii sinuciderilor și sprijinirii persoanelor care trec prin probleme de sănătate mintală. Cuplul regal va participa la lansarea proiectului pe stadionul echipei Everton din Liverpool., la potrivit BBC.

Campania urmărește să încurajeze oamenii să vorbească deschis despre dificultățile prin care trec și să îi determine pe cei din jur să ofere sprijin atunci când observă semne că cineva are nevoie de ajutor.

Inițiativa, intitulată „On Your Side”, își propune să le ofere oamenilor curajul de a începe „conversațiile dificile” cu prietenii, rudele, colegii de echipă sau colegii care s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate mintală.

Prințul și Prințesa de Wales vor susține astfel un proiect care pune accent pe comunicare și pe sprijinul acordat persoanelor aflate într-o perioadă dificilă.

Prințesa Catherine a dorit să participe la această campanie pentru a evidenția importanța unui mediu în care oamenii să poată spune ce simt și să găsească pe cineva dispus să îi asculte.

Potrivit unor surse regale, prezența sa urmărește să transmită tocmai acest mesaj: sprijinul unei persoane apropiate poate face diferența atunci când cineva se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Inițiativa beneficiază și de susținerea unor nume cunoscute din sport, printre care Harry Kane, Dame Kelly Holmes și Alan Shearer.

Campania folosește popularitatea sportului pentru a atrage atenția asupra problemei sinuciderilor și pentru a face mai cunoscute formele de ajutor disponibile în situații de criză.

Proiectul beneficiază de sprijinul Asociației de Fotbal, Premier League și Team UK.

Pentru campanie a fost realizat și un film în care apar căpitanul naționalei de fotbal a Angliei, Harry Kane, și boxerul Carl Frampton. Cei doi vorbesc despre importanța intervenției atunci când observă că o persoană pare să treacă prin probleme de sănătate mintală.

Datele prezentate în material arată că rata sinuciderilor este semnificativ mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor. În Marea Britanie, sinuciderea reprezintă principala cauză de deces pentru bărbații cu vârsta sub 50 de ani.

În acest context, sportul este considerat un canal prin care mesajul despre existența ajutorului poate ajunge la un public cât mai larg.

Prințul William este vocea filmului realizat pentru proiect. Materialul urmărește să reducă stigmatul asociat problemelor de sănătate mintală și sinuciderii.

Campania atrage atenția asupra dimensiunii fenomenului în Marea Britanie, unde aproximativ 7.000 de vieți sunt pierdute anual din cauza sinuciderilor.