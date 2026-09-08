Prințul George, fiul cel mare al prințului William și al prințesei Kate Middleton, va începe în septembrie studiile la Eton College, una dintre cele mai prestigioase școli private din Marea Britanie, potrivit publicației People. Anunțul marchează un nou capitol în educația viitorului rege, care va urma exemplul tatălui său și al unchiului său, prințul Harry.

Colegiul, fondat în 1440, se află în apropiere de Windsor, la aproximativ 15 minute cu mașina de locuința familiei din Forest Lodge. Eton are în jur de 1.350 de elevi, repartizați în 25 de case cu internat, iar fiecare băiat are propria cameră, potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției.

Eton College a educat, de-a lungul timpului, 20 de prim-miniștri britanici, personalități culturale și mai multe generații de membri ai familiei regale.

Prințul William a început studiile acolo în 1995, devenind primul viitor monarh britanic care a urmat cursurile colegiului. Înaintea sa, generațiile regale preferaseră Gordonstoun, în Scoția, unde au studiat prințul Philip și regele Charles.

În perioada petrecută la Eton, William a beneficiat de un acord special cu presa, menit să-i permită o experiență școlară cât mai normală. Fotografierea sa a fost limitată, iar atenția publică s-a concentrat mai puțin asupra vieții sale de elev.

Prințul Harry s-a înscris la Eton în 1998, la trei ani după fratele său, și și-a încheiat studiile în 2003. Ulterior, a început pregătirea militară la Academia Regală Militară Sandhurst.

Într-un interviu acordat revistei Time, Harry a spus că sportul a fost unul dintre motivele pentru care a continuat școala.

„Sportul m-a ajutat să rezist. Eram unul dintre acei copii cărora nu le plăcea munca de la clasă”, a declarat el.

La Eton, elevii pot practica mai multe discipline sportive, printre care fotbalul și rugby-ul.

Văr primar al reginei Elisabeta a II-a, prințul Edward a urmat cursurile Eton înainte de a începe o lungă carieră în serviciul public. A studiat inițial la Ludgrove, aceeași școală pregătitoare frecventată ulterior de prinții William și Harry, apoi la Eton și la Le Rosey, în Elveția.

Ulterior, a urmat pregătirea militară la Sandhurst, unde s-a remarcat prin cunoștințele sale de limbi străine.

Prințul Michael, de asemenea văr primar al reginei Elisabeta a II-a, a studiat la Eton înainte de a urma pregătirea militară la Sandhurst.

Este interpret calificat de limba rusă, vorbește fluent franceza și are cunoștințe de germană și italiană. În prezent, conduce propria firmă de consultanță.

Prințul Richard a urmat cursurile Eton înainte de a studia arhitectura la Universitatea Cambridge.

Fiul mai mic al prințului Henry și al prințesei Alice nu era considerat inițial succesorul titlului de Gloucester. Situația s-a schimbat după moartea fratelui său mai mare, prințul William, într-un accident aviatic, la vârsta de 30 de ani.

După moartea tatălui său, Richard a devenit duce de Gloucester și conte de Ulster.

Samuel și Arthur Chatto, nepoții prințesei Margaret, sora reginei Elisabeta a II-a, au studiat la Eton în anii 2000 și 2010.

Samuel este sculptor, iar Arthur a servit în Royal Marines.

Charles Patrick Inigo Armstrong-Jones, fiul prințesei Margaret și al contelui de Snowdon, a urmat cursurile Eton în aceeași perioadă cu verii săi.

Ulterior, a studiat ingineria designului de producție la Universitatea Loughborough.

Prințul George va deveni astfel unul dintre cei mai recenți membri ai familiei regale care aleg Eton College pentru educația lor. Decizia continuă o tradiție de mai multe decenii, în care prestigioasa instituție a reprezentat una dintre principalele opțiuni pentru fiii familiei regale britanice.

Pentru George, începerea studiilor la Eton marchează trecerea către o nouă etapă a educației sale, în timp ce colegiul își păstrează rolul de instituție importantă în formarea viitoarelor generații de lideri britanici.