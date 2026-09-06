Revenirea Prințului Harry în Marea Britanie, alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, ar putea crea ocazia pentru o apropiere mai mare între Regele Charles și nepoții săi. Un fost majordom regal susține că monarhul ar fi încântat să îi aibă din nou în apropiere și să poată participa mai mult la viața copiilor.

Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite. Familia urmează să locuiască într-o reședință privată, care nu aparține familiei regale, în afara Londrei. Revenirea nu schimbă statutul celor doi, care rămân membri neactivi ai familiei regale și nu își reiau atribuțiile oficiale.

Cei doi copii, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost înscriși la școli din Marea Britanie și au început noul an școlar acolo.

Grant Harrold, fost majordom care a lucrat pentru Charles pe vremea când acesta era Prinț de Wales, între 2004 și 2011, consideră că revenirea familiei lui Harry este o veste importantă pentru monarh, în special prin prisma relației acestuia cu cei doi nepoți.

Într-o declarație acordată publicației Daily Express, Harrold a spus că Regele Charles ar fi bucuros să îi aibă din nou pe Archie și Lilibet mai aproape.

„Ca orice bunic, Regele va fi foarte încântat să-i aibă din nou aproape pe Archie și Lilibet”, a declarat fostul majordom.

Harrold a susținut că apropierea geografică i-ar permite monarhului să participe mai mult la viața celor doi copii, pe care nu a avut ocazia să îi vadă atât de des pe parcursul ultimilor ani: „Nu a avut șansa să-i vadă crescând cu adevărat, așa că va fi foarte fericit să joace un rol mai important în viața lor”.

Potrivit fostului angajat al familiei regale, distanța dintre Marea Britanie și Statele Unite a însemnat că Regele Charles a ratat o parte importantă din perioada în care nepoții săi au crescut: „Îmi imaginez că i-a fost foarte greu să realizeze cât de mult a pierdut. Nu și-ar fi dorit niciodată să fie un bunic absent”.

El a mai spus că familia ar avea o importanță deosebită pentru monarh și că acesta ar dori să aibă o relație mai apropiată cu nepoții săi.

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă însă revenirea lui Harry și Meghan la rolurile oficiale pe care le-au abandonat în 2020.

Cuplul a renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și s-a mutat ulterior în California. În prezent, nu există planuri pentru ca Harry și Meghan să redevină membri activi ai monarhiei.

Familia locuiește într-o proprietate privată, în afara Londrei, iar locația exactă nu este făcută publică. Aceeași discreție este păstrată și în privința școlii frecventate de Archie și Lilibet, din motive de securitate și protejare a vieții private a copiilor.

Revenirea în Marea Britanie are loc după o perioadă în care relația dintre Harry și tatăl său a fost tensionată.

În iulie, Harry, Meghan și cei doi copii s-au întâlnit cu Regele Charles la reședința acestuia de la Highgrove. Întâlnirea a fost considerată un semn al unei posibile îmbunătățiri a relației dintre monarh și fiul său.

Prin revenirea familiei în Marea Britanie, distanța dintre Regele Charles și nepoții săi se reduce considerabil. Potrivit declarațiilor lui Grant Harrold, acesta ar putea fi unul dintre elementele importante pentru monarh.

„Nu ar vrea ca ei să crească punând întrebări, așa că această mutare este foarte importantă pentru Rege”, a afirmat fostul majordom. Pentru moment, familia Sussex își construiește o viață privată în Marea Britanie, fără revenirea la îndatoririle oficiale ale monarhiei, în timp ce apropierea de Regele Charles le oferă lui Archie și Lilibet posibilitatea de a petrece mai mult timp în țara natală a tatălui lor.