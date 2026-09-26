Cristiano Ronaldo deține unul dintre cele numai zece exemplare Bugatti Centodieci produse la nivel mondial, un hypercar evaluat în prezent la aproximativ 11,5 milioane de dolari. Modelul depășește cu multe milioane de dolari alte automobile rare din colecția fotbalistului portughez, relatează publicația Marca.

Cristiano Ronaldo are în colecția sa auto un Bugatti Centodieci, unul dintre cele mai rare și mai scumpe modele produse de constructorul francez. Mașina fotbalistului portughez ar fi exemplarul cu numărul șapte, iar valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 11,5 milioane de dolari. Prețul inițial al unui Bugatti Centodieci s-a situat între 8,5 și 10 milioane de dolari, însă raritatea modelului a dus ulterior la evaluări mai mari.

Centodieci a fost creat pentru aniversarea a 110 ani de existență a Bugatti și este inspirat de modelul EB110, lansat în anii '90. Constructorul a decis încă de la început ca producția să fie limitată la doar zece exemplare.

Combinația dintre numărul extrem de redus de unități, legătura cu istoria mărcii și designul realizat special pentru această serie a contribuit la valoarea actuală a mașinii.

Bugatti Centodieci este și una dintre cele mai performante mașini din colecția lui Cristiano Ronaldo.

Sub caroserie se află un motor W16 de 8,0 litri, cu patru turbocompresoare, care dezvoltă 1.600 de cai-putere.

Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde. Viteza maximă este limitată electronic la 380 km/h.

Performanțele vin astfel la pachet cu exclusivitatea unui model pe care doar zece proprietari îl pot avea în garaj.

Bugatti Centodieci nu este singura mașină rară din colecția portughezului. Cristiano Ronaldo deține și un Ferrari Monza SP1, model inspirat de mașinile de curse din anii '50.

Automobilul este evaluat la aproximativ 1,8 milioane de dolari și are o configurație aparte, fără acoperiș și fără un parbriz convențional. Un alt model din garajul său este McLaren Senna, produs în numai 500 de exemplare și evaluat la aproximativ un milion de dolari.

McLaren Senna accelerează de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,8 secunde.

Chiar și raportat la celelalte mașini exclusiviste ale lui Cristiano Ronaldo, Bugatti Centodieci se află într-o categorie aparte. La o valoare estimată de 11,5 milioane de dolari, modelul costă de peste șase ori mai mult decât Ferrari Monza SP1. Diferența este dată în special de raritate. În timp ce McLaren Senna a fost produs în 500 de unități, Bugatti Centodieci există în numai zece exemplare în întreaga lume.