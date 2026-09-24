Cristiano Ronaldo a declarat că este concentrat asupra prezentului și nu intenționează să stabilească o dată pentru retragerea din echipa națională a Portugaliei. Declarația a fost făcută în ajunul meciului din Liga Națiunilor împotriva Țării Galilor.

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo a fost întrebat de jurnaliști despre planurile sale, după ce, în această vară, afirmase că actualul sezon va fi „probabil” ultimul din cariera sa.

„Nu mai am vârsta necesară pentru a mă gândi la viitor. Pentru mine, prezentul este cel mai important”, a declarat fotbalistul.

Cristiano Ronaldo a spus că este pregătit să părăsească naționala Portugaliei atunci când conducerea echipei va considera că este momentul.

Fotbalistul a lăsat să se înțeleagă, de asemenea, că își va anunța plecarea înainte de a disputa ultimul său meci în tricoul Portugaliei, cu banderola de căpitan și cu numărul 7.

Cristiano Ronaldo și-a confirmat și obiectivul de a ajunge la 1.000 de goluri. Portughezul a înscris până acum 979 de goluri în toate competițiile.

„Am spus deja că vreau să ajung acolo și voi ajunge, dar nu este o obsesie”, a declarat Ronaldo.

Fotbalistul a precizat că și-ar dori să atingă această bornă în tricoul naționalei Portugaliei.

„Ar fi cireașa de pe tort... Să înscriu al 1.000-lea gol cu naționala ar încorona o frumoasă poveste”, a spus Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a descris numirea lui Jorge Jesus în funcția de selecționer al Portugaliei drept „începutul unei noi ere”.

Ronaldo a lucrat cu Jorge Jesus anul trecut, la clubul saudit Al-Nassr, și a declarat că antrenorul în vârstă de 72 de ani este „alegerea perfectă” pentru a-l înlocui pe spaniolul Roberto Martinez.

Portugalia, câștigătoare a Ligii Națiunilor în 2019 și 2025, va debuta în noua ediție a competiției joi, la Lisabona, împotriva Țării Galilor.

Jorge Jesus a confirmat că Ronaldo, căpitanul Portugaliei, va fi titular.

„Va juca mâine și sper să înscrie imediat unul sau două goluri, apoi îl voi scoate de pe teren”, a declarat selecționerul.