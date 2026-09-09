Metrorex anunță că programul de circulație al trenurilor de metrou se desfășoară în continuare conform graficelor aprobate, în ciuda faptului că șapte trenuri CAF au fost retrase temporar pentru revizii planificate.

Pentru menținerea intervalelor normale de circulație, compania a introdus pe Magistrala 2 trenuri de tip Bombardier.

Reprezentanții companiei au precizat, miercuri, că lucrările de revizie fac parte din programul de mentenanță stabilit de producător și nu afectează programul normal de transport.

„Metrorex informează publicul călător că programul de circulaţie a trenurilor de metrou se menţine conform graficelor aprobate, cu respectarea intervalelor normale de circulaţie pe toate magistralele. În această perioadă, 7 trenuri CAF au fost introduse în programul de revizie planificată, în conformitate cu programul de mentenanţă stabilit de fabricant”, a transmis compania.

Potrivit Metrorex, intervențiile reprezintă lucrări de mentenanță preventivă și urmăresc păstrarea trenurilor în parametri optimi de funcționare. Totodată, compania susține că acestea sunt necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță pentru călători.

Pentru ca intervalele de circulație de pe Magistrala 2 să fie respectate, Metrorex a suplimentat flota aflată în serviciu cu trenuri Bombardier.

„Pentru asigurarea mobilităţii călătorilor pe Magistrala 2 şi pentru menţinerea intervalelor de circulaţie prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulaţie trenuri de tip Bombardier, care îndeplinesc aceleaşi cerinţe privind siguranţa şi confortul călătorilor”, a transmis compania.

Metrorex afirmă că urmărește ca lucrările de mentenanță să fie efectuate planificat, astfel încât acestea să nu perturbe transportul public.

„Metrorex depune toate eforturile necesare pentru ca circulaţia trenurilor să se desfăşoare conform graficelor de circulaţie aprobate, în condiţii de siguranţă, regularitate şi confort, iar lucrările de mentenanţă să fie realizate în mod planificat, fără afectarea programului normal de transport”, se mai arată în comunicat.

Călătorii sunt îndemnați să consulte website-ul oficial Metrorex pentru programul de circulație intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, care prevede intervale mai scurte între trenuri, precum și pentru informații actualizate despre serviciile companiei.