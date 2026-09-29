Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj către clasa politică, subliniind că a sosit timpul ca blocajul politic din țară să fie depășit. Șeful statului a solicitat tuturor formațiunilor să abandoneze disputele de partid și să prioritizeze stabilitatea României, conform Digi 24.

În discursul său, Nicușor Dan a accentuat necesitatea ca liderii politici să se concentreze pe aspectele esențiale pentru țară, lăsând la o parte interesele restrânse de partid.

„E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului s-a arătat împotriva ideii de a organiza scrutin timpuriu, explicând că un astfel de demers ar dăuna grav economiei și încrederii publice.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Din potrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare”, a afirmat șeful statului.

Chiar și în condițiile actualului context politic tensionat, președintele a dat asigurări că echilibrul economic al țării nu va fi afectat, existând o înțelegere clară la nivel politic în această direcție.

„Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a mai declarat președintele.

Bilanțul audierilor pentru noul Guvern

Declarațiile vin pe fundalul procedurilor parlamentare pentru votarea noului Executiv condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul are nevoie de sprijinul a 233 de parlamentari pentru a fi învestit, însă în prezent se bazează pe aproximativ 200 de voturi sigure oferite de PNL, USR și UDMR, în timp ce PSD și AUR și-au exprimat opoziția. Procesul de audiere a miniștrilor în comisiile de specialitate s-a încheiat cu rezultate mixte, avizele oferite fiind consultative:

Alexandru Nazare (Finanțe) și Tánczos Barna (Agricultură) au primit avize favorabile în prima zi.

Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au primit avize negative.

Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru și Oana Țoiu au obținut aviz favorabil în a doua zi de audieri.

Raluca Turcan și Oana Gheorghiu au primit aviz negativ din partea comisiilor.

Reprezentanții partidelor au opinii diferite în privința pașilor următori dacă Guvernul nu va trece de votul Parlamentului. Dragoș Pîslaru a atras atenția că un vot împotrivă din partea PSD ar adânci starea de instabilitate. La rândul său, Mircea Abrudean a menționat că eșecul învestirii ar arăta lipsa unei majorități clare, un factor de care șeful statului va trebui să țină cont.

În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sesizeze Curtea Constituțională dacă Guvernul nu este învestit și nu se ajunge la alegeri anticipate, Dragoș Pîslaru a precizat că o astfel de decizie trebuie adoptată la nivelul Biroului Permanent Național al partidului.