Clean Recycle, una dintre cele mai mari companii active pe piața locală de transfer de responsabilitate în domeniul ambalajelor (OIREP), își susține performanța prin date și documente verificabile și pune la dispoziția partenerilor toate informațiile relevante.

Clean Recycle a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 9 mil. EUR, 140.000 de tone de deșeuri de ambalaje valorificate și reciclate și un portofoliu de peste 1.000 de clienți.

Clean Recycle își majorează capitalul social la 1 mil. EUR.

Față de unele informații false și defăimătoare propagate la nivelul unor companii din România, Clean Recycle, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața locală de transfer de responsabilitate în domeniul ambalajelor (OIREP), răspunde cu transparență, documente și informații verificabile.

În perioada curentă - premergătoare semnării contractelor comerciale pentru 2027 - în piață au fost propagate, în medii informale, informații înșelătoare referitoare la activitatea Clean Recycle – acestea vizează presupusa neîndeplinire a obiectivelor de reciclare și valorificare aferente anului 2025, situația fiscală a companiei și presupuse neconformități în relația cu autoritățile.

Clean Recycle respinge aceste afirmații și precizează că și-a îndeplinit în totalitate obiectivele de valorificare și reciclare aferente anului 2025. Pentru clarificarea situației, compania pune la dispoziție (atașat) certificatul de atestare fiscală emis de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și procesul-verbal al unui control inopinat efectuat în luna iulie 2026.

Documentele confirmă o realitate susținută atât de evoluția companiei, cât și de rezultatele obținute. Potrivit datelor raportate de companii la Ministerul Finanțelor, Clean Recycle se situează în top 10 companii OIREP (grupa cod CAEN 829) - pe locul al șaselea în piață - și a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 9 milioane de euro. Clean Recycle a gestionat peste 140.000 de tone de deșeuri de ambalaje în 2025 și un portofoliu de peste 1.000 de clienți.

Totodată, Clean Recycle a demarat procedura de majorare a capitalului social al companiei la echivalentul a 1 milion de euro. După finalizarea procedurii, Clean Recycle va deveni singura companie OIREP din România cu un capital social de această dimensiune. Decizia reflectă încrederea acționarilor în businessul companiei și în planurile sale de dezvoltare și consolidează stabilitatea financiară a companiei, oferind clienților un partener cu o bază de capital solidă și o capacitate mai mare de a susține dezvoltarea și continuitatea serviciilor pe termen lung.

Clean Recycle este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piața locală a transferului de responsabilitate privind deșeurile de ambalaje (OIREP), preluând obligativitatea raportării, colectării și valorificării ambalajelor și deșeurilor din ambalaje puse pe piață de producători și importatori. Clean Recycle gestionează un portofoliu de peste 1.000 de companii care produc și pun pe piață deșeuri de ambalaje, active pe întreg teritoriul României, din domenii precum FMCG și retail, agribusiness, automotive, distribuție, producție industrială, farmaceutice ș.a.