Libertatea online, între protecție și control

Europa scrie regulile pentru inteligența artificială, America și China construiesc tehnologia. Unde se așază România între AI Act, supravegherea digitală și libertatea de exprimare online? Un think tank nou, conservator și pro-libertate, lansat la București în septembrie, vrea să aducă aceste teme în dezbaterea despre politicile publice. Cât control ar trebui să aibă statul asupra spațiului digital?

Cine îl protejează pe cetățean de algoritmi? Ce înseamnă, concret, suveranitate tehnologică? Interlocutor: Silvia Uscov, avocat, președinta Sovereign Institute for Liberty & Justice #PicaturaDeBusiness #CCIR #CameraDeComert #MihaiDaraban #MediulDeAfaceri #PicaturaDeBusiness #SilviaUscov #SovereignInstitute #AIAct #InteligentaArtificiala #ReglementareDigitala #SecuritateCibernetica #SuveranitateTehnologica #LibertateaDeExprimare #SupraveghereDigitala #ThinkTank #PoliticiPublice #StatulDeDrept #Romania #UniuneaEuropeana #HaiRomania