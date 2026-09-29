HAI România!

Înarmați pe hârtie? România, între promisiuni și război

Mirel Curea aduce la aceeași masă doi veterani ai unor fronturi diferite: generalul Mircea Mîndrescu, cu experiența comandamentului NATO de la Lisabona, și Victor Ciutacu, „comandant” la RTV. Cu războiul la graniță, luăm la puricat deficiențele planului de înarmare al României. Ce ne lipsește, ce întârzie și cât de mare este distanța dintre promisiuni și dotările din teren?

Victor Ciutacu ne conduce prin tenebrele tentativei de impunere a guvernului Mureșan: cine a tras sforile, ce calcule s-au făcut, ce a rămas nespus? Discutăm și gafele recente ale ambasadorilor. Au scăpat porumbelul? Simple vorbe neinspirate sau adevăruri care n-ar fi trebuit să ajungă la microfon? Înarmare, culise politice și diplomație cu garda jos.

Ca de obicei, o discuție cu întrebări incomode. Live, începând cu ora 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina oficială de Facebook evz.ro. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

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HAI România!

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Libertatea online, între protecție și control