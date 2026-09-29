Adrian Severin, fost ministru de Externe, a analizat, la podcastul Contrapunct, moderat de Dan Andronic, schimbările care reconfigurează raporturile de putere la nivel mondial. Acesta a vorbit despre repoziționarea Statelor Unite față de Europa, ascensiunea Chinei și rolul Rusiei în conturarea unei noi ordini internaționale, pe care o consideră tot mai apropiată de un sistem multipolar. Analistul consideră că SUA nu mai au capacitatea de a controla întreaga lume, așa cum au făcut-o în trecut, și trebuie să se adapteze ascensiunii altor puteri, în special a Chinei.

Adrian Severin a explicat că schimbările de la nivel internațional nu depind exclusiv de liderii aflați la conducerea marilor puteri, ci și de instituțiile, structurile birocratice și interesele economice care asigură continuitatea politicilor externe.

Potrivit fostului ministru de Externe, schimbarea unui președinte nu înseamnă automat o modificare radicală a direcției strategice, mai ales în cazul marilor puteri, ale căror proiecte se întind pe perioade îndelungate.

„Marile puteri pot fi comparate cu vapoarele mari, cu crucișătoarele acestea”, a afirmat Adrian Severin, explicând că schimbările de direcție se produc lent, chiar și atunci când la conducerea statelor ajung noi lideri.

În opinia sa, SUA se confruntă cu limitele propriei capacități de influență și încearcă să își concentreze resursele în zone considerate esențiale pentru securitatea și interesele lor strategice.

„America nu mai este în măsură să controleze omenirea așa cum o controla înainte”, a declarat Severin.

Acesta consideră că administrația americană acordă o importanță tot mai mare emisferei vestice, inclusiv regiunii arctice și Groenlandei, unde dezvoltarea unor noi rute maritime poate modifica raporturile economice și strategice.

Un alt subiect abordat de Adrian Severin a fost întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Chinei, pe care a interpretat-o drept un moment simbolic al transformării relațiilor internaționale.

Fostul ministru consideră că gesturile diplomatice și protocolul întâlnirii transmit un mesaj privind recunoașterea Chinei ca putere comparabilă cu Statele Unite, chiar dacă rivalitatea dintre cele două state continuă.

„America a arătat atât prin gesturile făcute la Beijing, cât și prin gesturile făcute acum la Washington, a arătat că ea nu mai pretinde supremația prin simplul fapt că recunoaște egalitatea unei alte puteri”, a afirmat Adrian Severin.

Potrivit acestuia, apropierea diplomatică dintre Washington și Beijing nu înseamnă dispariția competiției economice, tehnologice sau militare, ci adaptarea ambelor state la o realitate în care niciuna nu poate impune singură regulile internaționale.

Adrian Severin susține că Statele Unite au nevoie de o relație funcțională cu China, inclusiv pentru a evita apariția unei confruntări globale în care cele două puteri să fie singurele centre majore de influență.

La rândul său, China are nevoie de acces la piețele externe și de relații economice cu Statele Unite, în pofida diferențelor politice și strategice dintre cele două țări.

În analiza sa, Adrian Severin a inclus și Rusia, pe care o consideră un actor important în configurarea viitorului echilibru mondial, datorită resurselor naturale, capacităților militare și poziției geografice.

Fostul ministru a susținut că Washingtonul ar putea urmări o formulă de cooperare cu Moscova, astfel încât să evite o confruntare simultană cu mai multe mari puteri.

„Dacă nu-i putem învinge, să ne alăturăm lor”, a afirmat Severin, referindu-se la posibilitatea unor înțelegeri strategice între marile puteri.

Acesta a făcut distincția între capacitatea unei țări de a reprezenta un pericol pentru un stat vecin și existența unei intenții concrete de atac, susținând că aceste două aspecte trebuie analizate separat.

Totodată, Adrian Severin consideră că o ordine internațională multipolară ar putea presupune delimitarea unor zone de influență și apariția unor spații în care interesele marilor puteri să nu intre direct în conflict.