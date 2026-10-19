Cum și de ce te păcălește Waze uneori. Problema vine din avantaje

Waze nu e doar un algoritm care calculează rute. În spatele lui există o comunitate uriașă de „map editors” — voluntari care adaugă drumuri, corectează intersecții, marchează sensuri unice și restricții de viraj.

În teorie, e democrația cartografiei: harta o întrețin chiar cei care o folosesc. În practică, e un sistem cu o vulnerabilitate pe care nimeni nu o vede pe ecran: harta pe care te bazezi azi poate fi fost scrisă ieri de cineva pe care nu-l cunoști.

Editorii Waze au acces la un instrument (Waze Map Editor) cu care pot trasa drumuri noi, modifica geometria lor și schimba regulile de circulație. Comunitatea e coordonată, are ghiduri și „Wazeopedia”, iar editările greșite se corectează, în principiu, de alți editori. Dar gardurile nu sunt etanșe.

Chiar pe forumurile oficiale Waze, utilizatorii discută deschis despre faptul că hărțile și rutele sunt „supuse erorilor de editare și vandalismului”, cu „puține protecții”. Iar pentru infrastructura critică, Waze recunoaște că există restricții speciale tocmai „pentru a proteja de modificări accidentale sau vandalism”.

Consecințele nu sunt abstracte. Un drum privat desenat ca drum public te trimite pe un teren pe care nu ai ce căuta. O restricție de viraj ștearsă din greșeală produce acele indicații absurde — „întoarce-te în U” pe un bulevard aglomerat, sau un ocol de cinci minute printr-un cartier.

Un drum închis, uitat pe hartă, poate ține un cartier întreg blocat în rute care nu mai există. Iar la polul celălalt stă chiar cazul care a făcut înconjurul lumii: în 2019, un accident pe șoseaua spre aeroportul din Denver a declanșat o redirecționare în lanț care a băgat aproximativ 100 de mașini pe un drum de pământ privat, plin de noroi — o eroare de rutare pe care Google a trebuit să o recunoască public.

Nu e o problemă „a altcuiva”. Fiecare rută pe care o urmezi e rezultatul a doi factori care nu se cunosc între ei: un algoritm care calculează, și o hartă pe care o pot schimba niște oameni.

Când cei doi nu sunt sincronizați, tu ești cel care frânează brusc pe un drum care nu duce nicăieri.

Nu urma orbește indicația când drumul din față contrazice harta — un semn de „drum privat” sau un gard închis bate orice e pe ecran.

Semnalează erorile direct din aplicație; așa se corectează hărțile. Și, dacă ai timp, devino tu însuți editor pentru zona ta — e cea mai bună apărare împotriva hărților prost scrise.

Waze e, la bază, o hartă făcută de oameni. De cele mai multe ori, asta e o virtute. Dar e și motivul pentru care merită privită cu un strop de neîncredere sănătoasă: e un sfat, nu un fapt.