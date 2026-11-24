Câteva sute de școli din mediul rural ar putea trece printr-un proces de reorganizare, pe fondul scăderii numărului de elevi și al resurselor financiare limitate. Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar, susține că actuala structură a rețelei școlare îngreunează investițiile și îmbunătățirea calității educației.

Ministrul delegat a explicat că declinul demografic din ultimele decenii a dus la reducerea numărului de copii din numeroase comunități, iar sistemul de educație trebuie să țină cont de această schimbare.

„Din păcate, în ultimele 3 – 4 decenii, România asistă la o cădere demografică continuă. Nu avem în momentul de față niciun semnal care să ne arate că în următorii ani ne vom reveni din această perspectivă. De aceea, căderea demografică a adus la depopularea unor zone, la sărăcirea unor școli de elevi, la crearea unui vid de populație în anumite regiuni”, a declarat Sorin Ionescu.

Acesta a explicat că discuțiile vizează în special unitățile de învățământ din comunitățile mici, care asigură educația timpurie și cursurile până la nivel gimnazial. Ministrul a făcut distincția între reorganizarea acestor școli și desființarea lor.

„Vorbim, mai ales în comunitățile acestea mici, vorbim despre educație timpurie sau despre un ciclu până la nivelul gimnazial. Deci nu discutăm despre învățământul liceal sau despre alte forme de învățământ. De aceea eu n-aș folosi termenul de desființare, ci aș folosi termenul de reorganizare”, a explicat Sorin Ionescu.

Potrivit acestuia, în România există câteva sute de școli cu efective cuprinse între 100 și 150 de elevi. Menținerea lor în actuala formulă ar limita posibilitatea de a asigura suficienți profesori și de a crește calitatea predării.

„Avem în momentul de față câteva sute bune de școli care numără undeva între 100 și 150 de elevi. Putem să rămânem în continuare pe acest tip de unități de învățământ. Dar de la bun început putem să spunem că ne va fi imposibil să asigurăm o creștere a calității actului didactic, pentru că acolo resursa umană va fi extrem de limitată, care și așa este în suferință”, a afirmat ministrul.

Sorin Ionescu consideră că distribuirea bugetelor către un număr mare de unități școlare mici reduce posibilitatea realizării unor investiții importante în infrastructură și personal.

„Putem să spunem că investițiile nu vor putea să fie totdeauna cele mai bune, pentru că împărțim banii, împărțim sărăcia, ca să folosim un termen venit din istorie”, a declarat acesta.

Una dintre variantele propuse presupune dezvoltarea unor centre educaționale în zone rurale, unde ar putea învăța mai mulți copii și unde resursele ar putea fi folosite pentru modernizarea infrastructurii și pregătirea profesorilor.

„Practic va trebui să împărțim aceste resurse puține la cât mai multe unități de învățământ. Sau ne ducem către acele centre de comune sau către acele centre rurale în care putem aduna mai mulți copii, în care putem să investim și cum am făcut în ultimii ani și trebuie să continuăm acest tip de investiții în laboratoare, în corpuri profesorale, în activități de mentorat, pentru că întotdeauna formarea cadrelor didactice nu s-a oprit doar la acele simple cursuri de formare, ci au existat foarte multe activități de mentorat”, a explicat ministrul delegat.

Oficialul a legat reorganizarea rețelei școlare și de extinderea programelor de sprijin pentru copiii din comunitățile vulnerabile. Potrivit datelor prezentate de acesta, peste 700.000 de elevi primesc tichete sociale, iar mai mult de 500.000 beneficiază de masă caldă.

„Intervenim în zonele sărace, pentru că avem în momentul de față peste 700 de mii de copii care primesc tichete sociale și avem peste 500 de mii de copii care primesc masa caldă. Ca să putem să creștem aceste programe, avem nevoie de școli mai mari, mai dinamice, mai implicate în comunitate și nicidecum de școli mici, izolate în sate uitate de Dumnezeu”, a declarat ministrul.

Sorin Ionescu a atras atenția că, în unele comunități, școala oferă copiilor nu doar acces la educație, ci și hrană și exemple care îi pot încuraja să își continue studiile.

„Să nu uităm că sunt comunități în care copiii se duc la școală și pentru a mânca. Să nu uităm că sunt comunități în care lipsesc modelele. Vorbeam cu un coleg director de școală și îmi spunea că în satul lui sunt doar opt absolvenți de învățământ superior”, a relatat Sorin Ionescu.

Ministrul a susținut că elevii din astfel de localități ar trebui să aibă acces la centre educaționale care oferă mai multe servicii și oportunități de învățare.

„Doar opt modele de învățare continuă și atunci noi trebuie să avem grijă să-i ducem pe acești copii în astfel de centre educaționale în care serviciile să fie cât mai complexe. Cu cât izolăm școala și o ducem și risipim resursele, cu atât finalitățile vor fi mai slabe”, a adăugat el.

În aceeași intervenție, Sorin Ionescu a vorbit despre rolul structurilor teritoriale ale Ministerului Educației, în eventualitatea unei reorganizări administrative.

Ministrul consideră că aceste instituții trebuie să urmărească atât modul în care sunt cheltuiți banii publici, cât și calitatea activității didactice.

„Rolul acestor reprezentanțe teritoriale, fie că se numesc inspectorate școlare, fie că se vor numi direcții deconcentrate de învățământ, sau cum se vor numi ele, este exact acesta. Pe de o parte să verifice partea legată de modul de cheltuire a banilor publici, iar pe de altă parte să întărim rolul inspecției școlare”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a criticat activitatea inspectoratelor din ultimii ani, susținând că verificarea calității actului didactic a trecut în plan secund din cauza sarcinilor administrative.

„Pentru că, dacă suntem sinceri și ne uităm așa într-o oglindă interioară, în ultimii ani, din păcate, toate aceste inspectorate au neglijat partea de inspecție școlară. Din diferite motive. Au fost încărcate administrativ. Au avut și ele raportările lor”, a afirmat Sorin Ionescu.