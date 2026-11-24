Reorganizarea administrativ-teritorială a României ar putea viza și județele cu populație majoritar maghiară, în condițiile în care PSD susține comasarea actualelor unități administrative. Opoziția exprimată în repetate rânduri de UDMR față de modificarea actualei organizări ridică problema negocierilor cu reprezentanții comunității maghiare.

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare, a declarat că nu se așteaptă la un consens politic asupra reformei. Acesta a spus însă că negocierile și compromisul ar putea conduce la o soluție care să permită continuarea proiectului, fără blocaje.

Întrebat despre soluția avută în vedere pentru județele cu populație majoritar maghiară, în contextul opoziției UDMR față de schimbarea actualei organizări administrative, Dragoș Benea a evitat o polemică directă cu formațiunea.

„Nu vreau să intru în această dezbatere belicoasă cu UDMR-ul. Eu știu că este un partid cu un pedigree care îl condamnă să participe la efortul colectiv al acestei țări de a scoate la pensie harta lui Ceaușescu”, a declarat vicepreședintele PSD.

Acesta a afirmat că nu crede într-un acord politic general privind reorganizarea administrativ-teritorială și s-a declarat sceptic în privința obținerii consensului.

„Nu cred în consens pe această reorganizare administrativ-teritorială. Mă declar sceptic că vom atinge consensul. Probabil că președintele Grindeanu și nu numai premierul Niculescu vor încerca acest consens, dar, până la urmă, negocierea și compromisul definesc politica”, a spus europarlamentarul.

Benea a afirmat totuși că se poate ajunge la o înțelegere în privința minorităților, prin negocieri și compromisuri, astfel încât reforma să nu fie blocată.

„Eu cred că se poate ajunge pe chestiunea minorităților, nu numai o minoritate, cu negociere și compromis, la o soluție care să nu blocheze, ci în 2028 să avem, a doua zi după alegerile locale, o altă hartă administrativ-teritorială a României”, a afirmat acesta.

Potrivit coordonatorului proiectului PSD, noile unități administrative ar trebui să aibă aproximativ un milion de locuitori și să păstreze denumirea de județe.

Dragoș Benea a explicat că propunerea sa pornește de la modelul curților de apel, pe care îl consideră un reper pentru redesenarea actualelor granițe administrative.

„Se circulă și se ventilează hărți la televizor, ceea ce nu este rău din punctul meu de vedere, că a început această dezbatere. Noi suntem condamnați, ca partid de guvernământ, să venim cu propunerea finală înainte de angajarea răspunderii și/sau un referendum la nivel național. Eu am propus ca punct de plecare în această dezbatere modelul curților de apel. Se vor numi județe, ca să nu intrăm în conflict cu Constituția”, a declarat Benea.

Acesta a argumentat că denumirea de județ are o tradiție istorică și nu ar trebui înlocuită cu cea de regiune, utilizată la nivelul Uniunii Europene.

„Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune), care este la modă la nivelul Uniunii Europene”, a spus europarlamentarul.

Pragul de un milion de locuitori nu ar urma să fie însă o condiție aplicată rigid. Benea a dat exemplul a două județe care, după comasare, ar ajunge la 950.000 de locuitori, precizând că nu ar avea sens să fie adăugat un alt județ doar pentru depășirea acestui prag.

Dragoș Benea a declarat că a analizat situația administrativă din 16 țări comparabile cu România ca suprafață și populație.

Potrivit acestuia, România nu are regiuni de aproximativ un milion de locuitori, cu excepția Bucureștiului, pe care l-a descris drept un caz aparte.

Europarlamentarul a susținut că noile structuri administrative ar trebui să aibă o populație suficient de mare pentru a putea concura în obținerea fondurilor europene.

„În România, din 2007 până astăzi s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune. Se vor bate regiunile”, a afirmat Benea, la un post TV.

Acesta a spus că dezvoltarea infrastructurii oferă deja informațiile necesare pentru stabilirea unor noi limite administrative. A enumerat autostrăzile, drumurile expres, drumurile județene și comunale, spitalele modernizate, aeroporturile și spitalele regionale aflate în construcție.

„Eu zic că, cel puțin la județe, discuția este puțin mai simplă, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie la nivel de informație ca să putem construi niște județe puternice, reziliente, capabile să se bată pe analizele cost-beneficiu în competiția pe fondurile de coeziune”, a declarat vicepreședintele PSD.

El a mai afirmat că fondurile de coeziune nu mai sunt prioritare în aceeași măsură ca până acum, în contextul investițiilor europene în tehnologie, armament și inovare.

Un alt argument invocat de Dragoș Benea pentru reorganizarea administrativă este solidaritatea dintre comunitățile dezvoltate și cele care au rămas în urmă din punct de vedere economic.

Acesta a precizat că simpla comasare a două comune sărace nu înseamnă automat obținerea unei comunități mai prospere. În opinia sa, menținerea actualei situații poate perpetua subdezvoltarea unor localități.

„Eu nu am spus niciodată că unind două comune sărace obții una mai bogată. Dacă rămân așa cum sunt astăzi sunt condamnate la subdezvoltare. Sunt anumite localități care au beneficiat de niște conjuncturi favorabile la nivelul istoriei și au și ele obligația, pe principiul solidarității, să tracteze comunități care au rămas în urmă sau care n-au avut noroc”, a susținut europarlamentarul.