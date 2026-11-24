Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) propune o reorganizare administrativă voluntară prin care județele Harghita și Covasna, alături de localități din actualul județ Mureș, să formeze o singură unitate administrativă. Inițiativa este lansată în contextul dezbaterilor privind reforma administrativ-teritorială pregătită în România, potrivit agenției MTI.

Formațiunea susține că modificarea actualei organizări trebuie să țină cont de regiunile istorice, de tradițiile comunităților locale și de relațiile economice și sociale dintre localități. AMT precizează că sprijină doar o reformă care respectă aceste criterii.

Conducerea națională a formațiunii a anunțat că reprezentanții săi din administrația locală vor iniția un proiect de hotărâre în Consiliul Județean Harghita. Prin acesta, instituția ar urma să fie solicitată să înceapă demersurile pentru reorganizarea voluntară a județelor Harghita și Covasna, împreună cu localitățile din județul Mureș incluse în propunere.

AMT dorește deschiderea unor consultări cu consiliile județene din Covasna și Mureș, precum și cu reprezentanții administrațiilor locale vizate. Formațiunea susține și necesitatea creării cadrului legislativ care să permită aplicarea unei asemenea reorganizări.

Reprezentanții partidului spun că urmăresc introducerea solicitării privind o unitate administrativă comună și autodeterminarea Ținutului Secuiesc în dezbaterea națională despre reforma administrativă.

„Scopul nostru este ca cererea de unitate administrativă și autodeterminare a Ținutului Secuiesc să apară ca o propunere concretă a administrației locale în dezbaterea națională privind reforma”, a transmis AMT.

Propunerea formațiunii maghiare apare în timp ce reorganizarea administrativ-teritorială a României este discutată la nivel politic. PSD susține comasarea actualelor unități administrative, iar reforma ar putea viza inclusiv județele în care populația maghiară este majoritară.

UDMR s-a opus în repetate rânduri modificării actualei organizări administrative, ceea ce aduce în discuție negocierile cu reprezentanții comunității maghiare.

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare, a declarat că nu anticipează un acord politic unanim asupra reformei. El a menționat însă posibilitatea unor negocieri și compromisuri pentru identificarea unei soluții care să permită continuarea proiectului.

Întrebat despre situația județelor cu populație majoritar maghiară și opoziția UDMR față de reorganizare, Benea a spus că nu dorește o confruntare directă cu formațiunea.

„Nu vreau să intru în această dezbatere belicoasă cu UDMR-ul. Eu știu că este un partid cu un pedigree care îl condamnă să participe la efortul colectiv al acestei țări de a scoate la pensie harta lui Ceaușescu”, a declarat vicepreședintele PSD.