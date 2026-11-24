Premierul ungar Péter Magyar efectuează marți, 24 noiembrie, o vizită în regiunea Transcarpatia, din vestul Ucrainei, unde are programată o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski. Șeful Guvernului de la Budapesta este însoțit de ministrul de Externe, Anita Orbán, iar pe agenda delegației figurează atât discuții bilaterale, cât și întrevederi cu reprezentanții comunității maghiare din regiune, potrivit Euronews.

Vizita marchează o schimbare de abordare în relațiile dintre Budapesta și Kiev, după anii în care politica fostului premier Viktor Orbán a generat tensiuni între cele două state. Presa maghiară a relatat că delegația guvernamentală ar urma să ajungă în trei orașe din Transcarpatia, regiune situată la granița Ucrainei cu România și Ungaria, în care trăiește o importantă comunitate maghiară. Autoritățile locale au avertizat asupra unor posibile restricții de trafic, ca urmare a măsurilor suplimentare de securitate adoptate pentru această vizită.

Înaintea deplasării în Ucraina, Péter Magyar a criticat, în cadrul unui discurs susținut luni în Parlamentul de la Budapesta, modul în care fosta guvernare a gestionat relațiile cu Kievul. Premierul l-a acuzat pe Viktor Orbán că a promovat, în timpul campaniei electorale, mesaje care au alimentat sentimentele ostile față de Ucraina și față de președintele Volodimir Zelenski.

Magyar a afirmat că protejarea drepturilor comunității maghiare din Transcarpatia trebuie să rămână o prioritate pentru Budapesta, însă Ungaria trebuie să ofere sprijin și cetățenilor ucraineni afectați de război.

„Rusia este agresorul, iar Ucraina și poporul ucrainean sunt victimele”, a declarat Magyar.

Premierul a spus că Budapesta va continua să sprijine Ucraina, indiferent de poziția adoptată de Moscova. Cu toate acestea, Ungaria nu intenționează să furnizeze armament Kievului și nici să trimită militari pe teritoriul ucrainean. Potrivit lui Magyar, contribuția țării sale va rămâne limitată la ajutor umanitar și susținere diplomatică.

Deplasarea delegației ungare are loc la scurt timp după atacul rusesc cu drone care a vizat, la jumătatea lunii noiembrie, zona orașului Mukacevo, unul dintre principalele centre urbane ale Transcarpatiei.

Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul membrilor comunității maghiare din regiune, iar autoritățile de la Budapesta au condamnat acțiunile Moscovei.

Péter Magyar a amintit că populația din Transcarpatia se confruntă de aproape cinci ani cu efectele războiului, fiind nevoită să suporte condițiile dificile din timpul iernii și amenințarea permanentă a unor noi atacuri.

Statutul minorității maghiare din Transcarpatia a reprezentat, în ultimii ani, unul dintre principalele puncte de dispută în relațiile dintre Ungaria și Ucraina. Divergențele dintre cele două țări au vizat în special drepturile lingvistice și accesul la educație în limba maternă.

În perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la conducerea Guvernului ungar, Budapesta a condiționat îmbunătățirea relațiilor cu Ucraina de soluționarea acestor probleme. Autoritățile ungare au blocat sau au întârziat, de asemenea, mai multe inițiative europene referitoare la Ucraina.

Péter Magyar și Volodimir Zelenski au mai avut întrevederi în cadrul reuniunilor organizate la nivelul Uniunii Europene și NATO. Discuțiile bilaterale au fost însă mult timp influențate de divergențele privind situația etnicilor maghiari din Ucraina.

Întâlnirea programată marți în Transcarpatia le va permite celor doi lideri să discute atât despre drepturile minorității maghiare, cât și despre relațiile politice dintre cele două state și sprijinul acordat Kievului. Până în prezent, nu au fost anunțate acorduri concrete în urma discuțiilor programate între premierul Ungariei și președintele Ucrainei.