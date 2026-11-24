Televiziunea Română (TVR) anunță deschiderea sesiunii de finanțare destinată producțiilor cinematografice pentru anul 2026. Instituția publică de media este singura din România care direcționează 15% din veniturile sale din publicitate către Fondul Cinematografic Național, susținând astfel dezvoltarea industriei locale de film. Cineaștii și casele de producție interesate își pot înscrie proiectele până la data de 2 decembrie.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, de acest sprijin financiar pot beneficia producătorii independenți din industria cinematografică autohtonă. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ două criterii esențiale: să dețină un contract de credit direct încheiat cu Centrul Național al Cinematografiei (CNC) și să nu aibă sau să nu fi avut în trecut un contract de finanțare cu TVR a cărui derulare a fost viciată, suspendată ori întreruptă din motive neimputabile televiziunii publice.

După verificarea eligibilității administrative, reprezentanții TVR vor departaja dosarele depuse pe baza unei evaluări artistice și de conținut riguroase. Procesul de selecție va include analiza detaliată a sinopsisului, a treatmentului sau a viziunii regizorale și a scenariului. De asemenea, comisia va viziona o secvență video cu o durată de 15 minute din filmul propus.

Dosarele de finanțare se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail [email protected]. Fiecare aplicație trebuie să conțină următoarele elemente:

a) solicitarea oficială de finanțare adresată TVR, formulată în baza O.G. nr. 39/2005; b) o copie a notificării prin care CNC a desemnat proiectul câștigător sau o copie a contractului de credit; c) un document care să includă datele de contact (adresă de e-mail și număr de telefon) pentru cel puțin două persoane desemnate să gestioneze comunicarea cu echipa TVR pe parcursul procedurii; d) o copie a procesului-verbal de finalizare a filmărilor depus la CNC, acolo unde este cazul; e) scenariul complet al producției; f) treatmentul sau viziunea regizorală; g) sinopsisul filmului; h) planul de producție; i) planul financiar; j) distribuția (cast-ul) filmului; k) un link securizat către o secvență video de 15 minute din producție.

Toate documentele menționate de la punctul a) până la punctul j) trebuie grupate într-o singură arhivă de tip .zip sau .rar, a cărei dimensiune totală nu are voie să depășească 24 MB. Arhiva va fi denumită obligatoriu după formatul: DenumireProducator_TitluProiect.zip sau DenumireProducator_TitluProiect.rar.

De-a lungul timpului, Televiziunea Română a contribuit la finanțarea a aproximativ 220 de filme din toate genurile cinematografice. Portofoliul susținut de instituție reunește atât pelicule realizate de cineaști aflați la debut, cât și producții semnate de regizori consacrați, multe dintre aceste titluri obținând ulterior premii importante la festivaluri internaționale de profil.