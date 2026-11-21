Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele care au reprezentare în Parlament, în urma unor nereguli descoperite la verificările privind finanțarea și cheltuirea fondurilor. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Adrian Țuțuianu, care a precizat că printre formațiunile sancționate se numără și PSD, partid din conducerea căruia a făcut parte.

Șeful AEP a explicat că instituția se pregătește să finalizeze, până la sfârșitul lunii noiembrie, controalele pentru anul 2025. Rezultatele urmează să fie prezentate public în cadrul unei conferințe de presă.

Țuțuianu a afirmat că, în momentul în care a ajuns la conducerea Autorității Electorale Permanente, verificările pentru anii 2023, 2024 și 2025 nu fuseseră realizate. Potrivit acestuia, instituția trebuie să controleze aproximativ 275-276 de partide politice pentru întreaga perioadă.

„O să auziți de dosare noi. Finalizăm în această lună controalele pe 2025. În paranteză, ca să înțeleagă toată lumea: în momentul când am ajuns la Autoritatea Electorală Permanentă, controalele pe anii 2023-2024-2025 erau nefăcute, din motive electorale, pentru că instituția s-a ocupat de altceva”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Acesta a precizat că cele mai multe nereguli au fost identificate în anii electorali 2024 și 2025. În urma verificărilor, AEP a decis confiscarea unor sume de la toate partidele parlamentare.

Potrivit președintelui instituției, problemele identificate vizează mai multe modalități de finanțare a formațiunilor politice. Printre acestea se numără depășirea limitelor legale pentru donații și împrumuturi, dar și primirea unor donații fără respectarea condițiilor privind încheierea actelor autentice.

O altă categorie de abateri privește utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat. Unele partide ar fi folosit acești bani pentru activități care, potrivit legislației privind finanțarea formațiunilor politice, nu pot fi plătite din subvenții, ci doar din surse private.

Adrian Țuțuianu a confirmat că au fost confiscate sume și de la PSD, formațiune din conducerea căreia a făcut parte înainte de a ajunge la conducerea AEP.

Șeful Autorității Electorale Permanente a respins ideea că verificările ar fi îndreptate împotriva unei anumite formațiuni politice și a subliniat că instituția are obligația legală de a controla modul în care sunt obținute și cheltuite fondurile partidelor.

„AEP-ul nu are acțiuni împotriva unui partid politic. AEP-ul are obligația să verifice legalitatea finanțării”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Rezultatele controalelor pentru anul 2025 urmează să fie prezentate public la sfârșitul lunii noiembrie. Președintele AEP a anunțat că vor fi făcute cunoscute constatările inspectorilor și că verificările vor continua pentru partidele politice incluse în programul de control.