Adrian Țuțuianu demisionează din PSD. Fostul ministru va prelua conducerea AEP

„La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, Președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”, a declarat acesta.

Adrian Țuțuianu și-a exprimat recunoștința față de colegii din PSD Dâmbovița, care i-au fost alături în activitatea politică de peste două decenii. El a menționat sprijinul primit și din partea alegătorilor din județ.

Țuțuianu a subliniat parcursul său politic, amintind funcțiile de consilier județean, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, senator și ministru al Apărării Naționale. El a precizat că s-a străduit să își onoreze demnitățile publice cu profesionalism și bună credință.

Adrian Țuțuianu a transmis mulțumiri colegilor din PSD Sector 3 București pentru sprijinul politic din ultimii trei ani. El a amintit funcțiile de responsabilitate guvernamentală pe care le-a ocupat în această perioadă.

Țuțuianu și-a exprimat recunoștința față de conducerea și grupurile parlamentare ale PSD pentru susținerea candidaturii sale la funcția de Președinte al AEP.