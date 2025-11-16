Politica

Adrian Țuțuianu demisionează din PSD. Fostul ministru va prelua conducerea AEP

Adrian Țuțuianu demisionează din PSD. Fostul ministru va prelua conducerea AEP
Adrian Țuțuianu și-a depus demisia din Partidul Social Democrat pentru a prelua șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), confirmând duminică intenția sa într-o postare pe Facebook. Funcția de președinte al AEP impune ca titularul să nu fie membru al vreunui partid politic.

Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru șefia AEP

Adrian Țuțuianu a anunțat că și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Decizia a venit „la propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală”, potrivit declarațiilor sale.

„La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, Președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”,  a declarat acesta.

Țuțuianu a precizat că, potrivit legii, președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic. În consecință, el și-a depus demisia din PSD joi, pentru a respecta condițiile legale.

Țuțuianu și-a arătat recunoștiința față de colegii din PSD Dâmbovița

Adrian Țuțuianu și-a exprimat recunoștința față de colegii din PSD Dâmbovița, care i-au fost alături în activitatea politică de peste două decenii. El a menționat sprijinul primit și din partea alegătorilor din județ.

Sursa foto: PSD/Facebook

Țuțuianu a subliniat parcursul său politic, amintind funcțiile de consilier județean, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, senator și ministru al Apărării Naționale. El a precizat că s-a străduit să își onoreze demnitățile publice cu profesionalism și bună credință.

 Mulțumiri pentru colegii din PSD Sector 3

Adrian Țuțuianu a transmis mulțumiri colegilor din PSD Sector 3 București pentru sprijinul politic din ultimii trei ani. El a amintit funcțiile de responsabilitate guvernamentală pe care le-a ocupat în această perioadă.

Țuțuianu și-a exprimat recunoștința față de conducerea și grupurile parlamentare ale PSD pentru susținerea candidaturii sale la funcția de Președinte al AEP.

