Federația Română de Gimnastică a anunțat miercuri că litigiul aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, referitor la medalia de bronz obținută de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, presupune cheltuieli estimate la aproximativ 250.000 de franci elvețieni. Instituția susține că apărarea rezultatului sportivei și a intereselor României nu poate fi susținută de o singură entitate din sistemul sportiv.

Federația Română de Gimnastică a transmis, printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook, o serie de clarificări privind demersul juridic legat de medalia olimpică a Anei Bărbosu. Potrivit instituției, procedura aflată pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne implică cheltuieli importante, estimate în prezent la aproximativ 250.000 de franci elvețieni.

„În contextul discuţiilor recente privind susţinerea demersului juridic referitor la medalia olimpică a Anei Bărbosu, Federaţia Română de Gimnastică consideră necesare câteva clarificări. Litigiul aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne implică costuri semnificative, estimate la aproximativ 250.000 CHF. Federaţia Română de Gimnastică va continua să trateze acest dosar cu responsabilitate şi profesionalism, având ca obiectiv apărarea intereselor sportive ale României în cadrul procedurilor internaţionale. Apărarea unui rezultat olimpic nu poate fi responsabilitatea unei singure instituţii", susţine FRG în comunicatul publicat pe pagina oficială de Facebook.

Federația arată că suma reprezintă o estimare realizată de avocați pe baza informațiilor disponibile în acest moment, iar valoarea finală poate varia în funcție de evoluția procedurii și de complexitatea etapelor juridice.

Conform explicațiilor oferite de Federația Română de Gimnastică, costurile estimate includ onorariile avocaților specializați, expertize tehnice și sportive, administrarea probelor, traduceri autorizate, taxe procedurale și alte cheltuieli specifice unui litigiu internațional.

Instituția a transmis că, în data de 22 mai 2026, a informat Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Agenția Națională pentru Sport cu privire la implicațiile financiare ale procesului.

„Considerăm că apărarea unui rezultat olimpic şi a intereselor unei sportive care a reprezentat România la cel mai înalt nivel trebuie privită ca un efort al întregului sistem sportiv românesc. Totodată, Federaţia funcţionează într-un context economico-financiar dificil, având în acelaşi timp obligaţia de a asigura pregătirea loturilor naţionale, participarea la competiţiile internaţionale şi continuitatea activităţii sportive", mai precizează oficialii FRG în comunicat.

La începutul lunii februarie, Tribunalul Federal Suprem Elvețian a decis retrimiterea spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv a litigiului privind medalia de bronz din finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Inițial, Ana Bărbosu a ocupat locul al treilea în concurs, însă a coborât pe poziția a patra după acceptarea unui apel formulat de delegația Statelor Unite în cazul sportivei Jordan Chiles.

Ulterior, România a contestat decizia la TAS, iar tribunalul a stabilit că apelul formulat de delegația americană a fost depus după expirarea termenului regulamentar de un minut și nu trebuia validat. În urma acelei hotărâri, medalia de bronz a revenit sportivei române.

Federația americană de gimnastică a susținut ulterior că deține o înregistrare video care ar demonstra că protestul privind nota lui Jordan Chiles a fost formulat în termenul regulamentar. Potrivit USA Gymnastics, primul protest a fost depus la 47 de secunde de la afișarea notei, iar un al doilea la opt secunde după acesta. Noile dovezi nu au fost însă luate în considerare de TAS.

Tribunalul Federal Suprem Elvețian a decis ulterior retrimiterea dosarului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, invocând existența înregistrării audio-video descoperite după pronunțarea deciziei favorabile Anei Bărbosu. Instanța elvețiană a apreciat că există posibilitatea ca această probă să influențeze concluziile TAS și să determine o nouă analiză a modului în care a fost formulată contestația privind nota acordată lui Jordan Chiles.

Pe 5 august 2024, Ana Bărbosu a fost medaliată cu bronz pentru câteva zeci de secunde după finala de la sol. După soluționarea contestației depuse de delegația americană, Jordan Chiles a urcat pe poziția a treia, însă ulterior TAS a decis revenirea medaliei la gimnasta română.

Atât federația americană de gimnastică, cât și Sabrina Maneca-Voinea au contestat ulterior decizia la Tribunalul Federal Elvețian.

Medalia obținută de Ana Bărbosu a reprezentat primul podium olimpic pentru gimnastica artistică românească după ediția Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.