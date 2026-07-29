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Justiția din Rusia a condamnat o jurnalistă la 12 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Procesul fulger derulat la Moscov

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Justiția din Rusia a condamnat o jurnalistă la 12 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Procesul fulger derulat la MoscovSursa: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Tribunalul Municipal din Moscova a pronunțat o pedeapsă severă în cazul jurnalistei Daria Shipachova, condamnată la 12 ani de închisoare sub acuzația de înaltă trădare. Măsura vine în urma identificării unor transferuri financiare efectuate de aceasta către Ucraina, conform datelor furnizate de publicația independentă Mediazona și preluate de Reuters.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a stabilit și sancțiuni financiare semnificative. Jurnalista a primit o amendă de 300.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 3.800 de dolari, și îi va fi confiscata suma de 1,5 milioane de ruble, adică circa 18.860 de dolari. Această din urmă decizie este o practică frecventă a autorităților ruse împotriva persoanelor acuzate de finanțarea unor activități considerate infracționale.

Justiția din Rusia a condamnat o jurnalistă la 12 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Procesul fulger derulat la Moscov

Ședința de judecată desfășurată la Moscova s-a remarcat printr-o celeritate neobișnuită, întregul proces durând doar o oră și jumătate. În cadrul acestei înfățișări, jurnalista și-a recunoscut vinovăția și a acceptat să coopereze cu anchetatorii.

Ședințele s-au desfășurat în totalitate cu ușile închise. Din acest motiv, reprezentanții mass-media nu au avut acces la detaliile din dosar și nici la argumentele prezentate de acuzare.

justitie Rusia

justitie Rusia / sursa foto: dreamstime.com

Cine este Daria Shipachova și ce acuzații i se aduc

Specializată în redactarea de articole științifice și din domeniul sănătății, cu un accent deosebit pe sindroamele care provoacă dureri cronice, jurnalista intrase de mai mult timp în atenția structurilor de securitate.

Apropiații acesteia au confirmat trimiterea unor sume de bani în Ucraina. Potrivit unui prieten al jurnalistei care a oferit declarații pentru publicația Mediazona, ea într-adevăr a transferat bani către Ucraina, dar această sursă nu a putut confirma şi nici infirma dacă banii au fost trimişi armatei ucrainene.

Arestare nocturnă și transfer în izolare

Arestarea Dariei Shipachova a avut loc în luna aprilie 2025, în urma unei descinderi nocturne efectuate de agenții speciali la locuința acesteia. Ulterior ridicării sale, ea a fost dusă într-o locație necunoscută și menținută în condiții de izolare.

Informațiile ulterioare obținute de Mediazona au arătat că jurnalista a fost mutat ulterior în sudul țării, fiind transferată în regiunea Rostov-pe-Don.

Amenințări primite din partea unei grupări radicale

Înainte de a fi reținută de autorități, Shipachova a fost ținta unor presiuni constante. Publicația anti-Kremlin T-Invariant menționează că ea a primit amenințări repetate de la mișcarea cunoscută sub numele de Statul Masculin. Aceasta este o rețea extremistă înființată în anul 2016, specializată în hărțuirea femeilor cu un comportament considerat nedemn, dar și a migranților sau a membrilor comunității LGBTQ+.

Atenția acestei grupări misogine și xenofobe, încadrată oficial în categoria organizațiilor extremiste de către autoritățile ruse încă din octombrie 2021, s-a îndreptat către Daria Shipachova ca urmare a articolelor cu tematică feministă pe care le-a semnat în mai multe publicații rusești.

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