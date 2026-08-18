Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore în dosarul unor furturi din locuințe din Timișoara, în care prejudiciul este estimat la peste 900.000 de euro. Printre victime se află rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, Cristian Oancea, precum și un alt medic din județul Timiș.

Ancheta vizează și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, suspectat că ar fi furnizat informații nedestinate publicității care ar fi ajutat la comiterea faptelor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara și polițiștii au efectuat marți, 18 august, 16 percheziții domiciliare în municipiul Timișoara și în localitățile periurbane.

Investigația vizează mai multe furturi calificate prin violare de domiciliu, despre care anchetatorii susțin că au fost comise în mod repetat la locuințele unor persoane din Timișoara.

„Printre persoanele vătămate se regăsesc mai multe persoane din municipiul Timișoara, inclusiv medici, politicieni și alte persoane publice, ale căror locuințe au fost vizate în mod repetat de gruparea infracțională”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Prejudiciul total estimat în dosar depășește 900.000 de euro.

Surse judiciare au precizat că printre persoanele ale căror locuințe ar fi fost vizate se află rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputatul PNL de Timiș, Marilen Pirtea.

Pe lista victimelor se află și Cristian Oancea, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, precum și un alt medic din județul Timiș. Anchetatorii cercetează furturi calificate, tentative la furt calificat și tăinuire, în diferite forme de participație.

În urma perchezițiilor, cinci dintre persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore. Procurorii au anunțat că în timpul cercetărilor au fost găsite mai multe sume de bani și bunuri despre care există suspiciunea că provin din furturile investigate în acest dosar.Cele cinci persoane urmează să fie prezentate miercuri, 19 august, Judecătoriei Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta îl vizează și pe un polițist din cadrul IPJ Timiș. Potrivit procurorilor, acesta ar fi sprijinit comiterea infracțiunilor prin furnizarea unor informații care nu erau destinate publicității.

Față de polițist a fost dispusă continuarea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru folosirea, directă sau indirectă, a unor informații nedestinate publicității sau pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații.

Anchetatorii au stabilit că în dosarul furturilor din locuințe ar fi fost implicat și un bărbat care a fost deja trimis în judecată și condamnat în primă instanță în dosarul privind jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara.

În acel caz, prejudiciul a fost estimat la aproximativ 2 milioane de euro, reprezentând banii destinați plății pensiilor.

Potrivit procurorilor, cercetările în actualul dosar au stabilit legătura dintre acest inculpat și furturile din locuințele anchetate în prezent. Anchetatorii au ridicat bani și bunuri

În urma celor 16 percheziții, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe sume de bani și bunuri despre care există suspiciunea că provin din furturile investigate.

Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și a rolului fiecărei persoane implicate.

Toate cele șase persoane vizate în dosar urmează să fie prezentate miercuri, 19 august, judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Timișoara, care va decide asupra propunerii de arestare preventivă.