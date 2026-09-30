Zeci de pensionari din Asociația Județeană a Pensionarilor „Solidaritatea” Olt au protestat miercuri, în fața Prefecturii, solicitând indexarea pensiilor cu cel puțin 15% începând din 2027 și plata celei de-a doua tranșe din pachetul de solidaritate. Oamenii au reclamat veniturile mici, dificultățile financiare și întârzierile la recalcularea pensiilor, iar o delegație a protestatarilor a înmânat prefectului o listă de revendicări care urmează să fie transmisă Guvernului.

Protestatarii au atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele vârstnice, în special cele care au muncit zeci de ani, dar au ajuns să primească pensii insuficiente pentru cheltuielile de zi cu zi.

Georgeta Zărvescu, președinta Asociației Județene a Pensionarilor „Solidaritatea” Olt, a declarat că numeroși pensionari trăiesc „la supraviețuire”, din cauza veniturilor pe care le consideră mult prea mici în raport cu anii de muncă.

„Văd aici oameni care au muncit în această țară, au muncit din greu. Știți cât de greu ne era, mergeam la muncă și sâmbăta și duminica și atunci eram foarte voioși. Acum citesc pe fața dumneavoastră și nu numai acum, ci și în oraș, că oamenii sunt supărați, sunt supărați. De ce oare? Pentru că am ajuns după zeci de ani de muncă să fim umiliți, să ieșim în stradă să ne cerem drepturile. (…)”, a spus președinta asociației.

Aceasta a adăugat că numeroși români se confruntă cu această situație.

„Acum, credeți-mă, primesc mesaje din toată țara și de aici, din oraș, că sunt persoane care nu se mai pot descurca. Cum să poți să trăiești cu 1.300 - 1.400 de lei după 25 de ani de muncă? Și vreau să vă spun că și legile care au fost făcute pentru noi cei mulți, au fost legi proaste. Știți de ce? Este inacceptabil ca pentru 25 de ani de muncă să primești 1.281 de lei”, a spus președinta asociației.

Una dintre principalele revendicări înaintate autorităților vizează creșterea valorii punctului de referință la pensie cu minimum 15% în 2027. Pensionarii solicită, totodată, ca viitoarele indexări anuale să țină cont de evoluția reală a prețurilor la alimentele de bază, medicamente și utilități.

O delegație a protestatarilor a fost primită de prefectul județului Olt, Ștefan Nicolae, căruia i-a înmânat documentul cu solicitările. Lista urmează să ajungă la Guvern, pentru ca revendicările să fie analizate de autoritățile centrale.

Pe lângă majorarea pensiilor, membrii Asociației Județene a Pensionarilor „Solidaritatea” Olt au cerut asigurarea fondurilor necesare pentru plata celei de-a doua tranșe din pachetul de solidaritate, în luna decembrie.

Protestatarii solicită și soluționarea urgentă a dosarelor restante la mica recalculare a pensiilor, proces care îi vizează pe pensionarii ale căror drepturi nu au fost încă actualizate.

O altă cerere se referă la extinderea listei medicamentelor compensate, măsură prin care pensionarii urmăresc reducerea cheltuielilor pentru tratamente.

Revendicările au fost formulate în contextul nemulțumirilor legate de nivelul pensiilor și de puterea de cumpărare, pensionarii solicitând măsuri care să le permită acoperirea cheltuielilor esențiale după o viață de muncă.

„Astăzi, 30 septembrie 2026, în contextul mitingului organizat de Asociația Județeană a Pensionarilor „Solidaritatea” Olt, prefectul județului Olt a primit o delegație a participanților.

Reprezentanții pensionarilor au prezentat principalele preocupări și revendicări privind veniturile din pensii, recalcularea acestora, accesul la servicii medicale și medicamente compensate, precum și măsurile de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor cu energia și încălzirea locuințelor.

În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul județului Olt susține dialogul cu reprezentanții pensionarilor și va transmite revendicările acestora Ministerului Muncii, Casei Naționale de Pensii Publice și celorlalte instituții centrale competente, spre analiză și soluționare, potrivit atribuțiilor legale”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.