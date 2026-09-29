Vlad Bălțățeanu, presupusul asasin al Valentinei, va fi adus în țară

Presupusul ucigaș al Valentinei, iubita sa, care a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în apele Oltului, s-a predat. Vlad Bălțățeanu are 30 de ani. El a fugit din țară imediat după ce ar fi omorât-o pe Valentina în casa lui, unde locuia în aceeași curte cu mama sa. El a apelat la un prieten care, după ce a aflat că Vlad e căutat, a fost la poliție și a oferit detalii în legătură cu modul în care l-a ajutat pe Vlad, susținând că nu a știut și nu a bănuit nimic la acel moment. El a fost audiat în calitate de martor.

Deși a fost dat îmediat în urmărire internațională, Vlad Bălțățeanu a traversat nestingherit, în șapte zile, patru țări, Ungaria, Slovacia, Italia și Austria. Până la urmă a luat decizia de a se preda, aseară, la o secție de poliție din Elveția. Acesta urmează să fie adus în țară de autorități cât mai repede. Audierea lui va elucida multe dintre necunoscutele din anchetă.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre Valentina și iubitul ei ar fi izbucnit în timpul unei petreceri organizate în locuința bărbatului din Tomșani, județul Vâlcea. Tânăra ar fi fost lovită până cînd a decedat. Raportul preliminar al legiștilor a evidențat două lovituri la cap, din care una fatală, mai multe coaste rupte, comprimare toracică și alte leziuni la nivelul gambelor și pe corp, mai multe înțepături cu un obiect ascuțit, posibil cuțit.

Tânăra a avut o moarte violentă, cauzată de un șoc traumatic și hemoragic. Medicii legiști au stabilit că decesul a survenit luni, cu doar o zi înainte ca valiza să fie găsită. Criminaliștii au ridicat probe de sînge și de pe salteaua de la domiciliul lui Vlad, și din mașina acestuia.

După ce și-ar fi dat seama că Valentina a murit, Vlad ar fi pus trupul acesteia într-o valiză și l-ar fi transportat cu mașina până la barajul Ionești. Potrivit anchetatorilor, Vlad a aruncat valiza cu trupul neînsuflețit al iubitei sale în râul Olt. Ulterior, suspectul ar fi mers cu mașina până la Sibiu, unde ar fi abandonat autoturismul și ar fi fost ajutat de un prieten să ajungă în Ungaria.

Valentina avea 28 de ani, era originară din județul Dolj și locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.