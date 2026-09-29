Opoziția parlamentară de la Chișinău au anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Opoziția o acuză pe șefa statului de încălcarea Constituției, uzurparea puterii, subminarea statului de drept și imixtiuni în activitatea celorlalte ramuri ale puterii.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții celor cinci fracțiuni de opoziție, care au susținut o conferință de presă și au anunțat înregistrarea unui proiect de suspendare ce ar conține „50 de pagini de învinuiri”.

Inițiativa este susținută de Ion Chicu și Gaik Vartanean, din Blocul Alternativa, Diana Caraman, din PCRM, Alexandru Berlinschi, din Partidul Nostru, Pavel Voicu, din PSRM, și Valentina Meșină, din Democrația Acasă.

În declarația prezentată, opoziția susține că situația din Republica Moldova s-a „degradat semnificativ” în plan social, economic și politic, inclusiv în comparație cu perioada în care Parlamentul a recunoscut caracterul captiv al statului, în 2019.

Opoziția acuză administrația prezidențială de încălcarea principiului separării puterilor și afirmă că Maia Sandu și-ar fi „arogat abuziv” competențe ale Parlamentului, Guvernului și sistemului judiciar.

Printre acuzațiile formulate se numără presupusa încălcare a procedurii de desemnare a candidatului pentru funcția de premier, transmiterea unor indicații către Guvern și exercitarea unor atribuții prezidențiale despre care opoziția afirmă că ar fi neconstituționale. Sunt invocate, de asemenea, presupuse imixtiuni în activitatea procuraturii și afectarea independenței sistemului judiciar.

Opoziția îi reproșează președintei și lipsa de imparțialitate politică. În document sunt menționate presupusa implicare în campaniile PAS, recrutarea unor candidați și condiționarea fondurilor europene de rezultatul alegerilor locale.

Maia Sandu este acuzată, totodată, de încălcarea drepturilor omului și de divizarea societății pe criterii politice și geopolitice. Opoziția invocă și presupuse cazuri de retragere arbitrară a cetățeniei.

Procedura de suspendare poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputații Parlamentului Republicii Moldova. Pentru suspendarea președintelui este necesar votul a două treimi dintre parlamentari, iar ulterior Legislativul trebuie să organizeze un referendum privind demiterea șefului statului.