Republica Moldova. Un bărbat din Orhei, tatăl a trei fetiţe, aflat în proces de divorţ, s-a împuşcat luni dimineaţă chiar în faţa copiilor. Într-o postare video, făcută publică pe Facebook, bărbatul a învinuit-o pe soţia că l-a provocat la suicid.

Bărbatul se numeşte Gheorghe Moldovan şi avea 30 de ani. El era antrenor de forbal şi adept al cultului creştin-baptist, declarându-se profund credincios. Acesta mai era foarte activ pe reţele, unde făcea postări zilnice despre problemele cu care se confruntă în familie.

Gestul bărbatului de la Orhei i-a determinat pe mai mulţi moldoveni care se confruntă cu probleme în familie să facă front comun „împotriva violenţei şi a hărţuirii din partea femeilor”, precum şi campaniei de eradicare a violenţei împotriva femeilor, pornită de câteva organizaţii neguvernamentale şi instituţii de presă, după câteva cazuri care au zdruncit societatea dintre Nistru şi Prut.

Într-un clip video, postat pe Facebook cu câteva minute înainte să-şi pună capăt zilelor, Gheorghe Moldovan a declarat că nu poate accepta divorţul şi a învinuit-o pe soţie că l-a adus la suicid.

El a recunoscut că a greşit în faţa ei, dar spune şi-a cerut iertare în repetate rânduri. Femeia însă a refuzat să-l ierte. Totodată, Gheorghe Moldovan i-a cerut femeii să aibă grijă de fetiţele lor, pe care le iubeşte foarte mult.

În mesajul de adio, bărbatul a postat o înregistrare video cum îşi cere iubita în căsătorie, într-o atmosferă romantică. Adăugând şi foto din viaţa fericită de familie.

„Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Căsătoria nu este doar o înțelegere între doi oameni, care poate fi abandonată atunci când apar greutățile. Este un legământ care trebuie tratat cu seriozitate, cu respect și cu responsabilitate.

Vor exista încercări, neînțelegeri, perioade grele și momente în care emoțiile spun să renunți. Dar tocmai atunci se vede cât de mult prețuiești legământul făcut.

Când Dumnezeu unește doi oameni, nu ar trebui ca omul să trateze acel legământ ca pe ceva ușor de rupt”, a scris cu patru zile în urmă bărbatul.

El a lăsat şi un testament, în care a solicitat să fie înmormântat în curtea casei din satul Step-Soci, raionul Orhei, ca soţia şi fetele sale să-şi amintească mereu de cel pe care le-a iubit.

Anterior, bărbatul a mai postat videoclipuri în care îşi acuza soţia şi declara că vrea să-şi pună capăt zilelor.

Cei care au cunoscut îndeaproape familia Moldovan susţin că bărbatul era un om fbun şi îşi iubea mult soţia şi fetiţele. „Sincere condoleanțe familiei… A fost un om bun, iubitor și cu suflet mare. Păcat că durerea pe care a purtat-o în suflet a fost atât de mare. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris cineva într-un comentariu la ultima postare a lui Gheorghe,

Însă sunt şi din cei care afirmă că Gheorghe Moldova era violent cu soţia sa. „Femeia nu i-o facut nimic. Ea a divorțat și a rugat sa păstreze o relație bună pentru copii. El nu a acceptat ideea de divorț și despărțire. Nu era nici dragoste, nici intimitate nici relații sexuale între ei. Nu mai era nimic. Ambii erau nefericiți. Chiar el a spus într-un video ca a ridicat mâna la ea.. că ea greu se mișca şi nu putea alege niște bomboane”, a dezvăluit un internaut într-un comentariu.

După decesul lui Gheorghe Moldovan, mai mulţi bărbaţi care se confrută cu procese de divorţ, ordonanţe de protecţie sau au fost pedepsiţi pentru violenţă faţă de femei, au decis să facă front comun împotriva femeilor. Dar şi a organizaţiilor neguvernamentale, activiştilor civici sau a jurnaliştilor care şi-au propus să promoveze eradicarea violenţei faţă de femei.

„Bărbaţi se sinucid aproape în fiecare zi. Doar că de ei nu se vorbește. Se vorbește doar de femicid”, a comentat Vitalie Lisnic, activist pe reţele, care trece printr-un proces de divorţ şi de partajare a averii. Acesta a lansat pe FB Grupul de rezistenţă al bărbaţilor. „Dacă cunoașteți bărbaţi umiliți pe nedrept de către societate sau de către Centru Parazitar, vă rog să le recomandați acest grup”, a invitat Vitalie Lisnic.

„Trebuie de ieșit la prostest. Avem nevoie și noi de protecție, ajutor, susținere”, a făcut apel un internaut.