Un incident grav a afectat joi dimineață circulația trenurilor de metrou din București, după o posibilă tentativă de suicid. Metrorex a anunțat că evenimentul s-a produs în jurul orei 8:15, iar circulația a fost reorganizată în timp ce echipele de intervenție au ajuns la fața locului.

Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2026, în jurul orei 8:15. Compania a precizat că este vorba despre o posibilă tentativă de suicid și că au fost solicitate intervenția SMURD și a celorlalte autorități competente.

De la Poliția Capitalei am aflat că este vorba despre o tânără de 24 de ani. Din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Ștefan cel Mare, femeia ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

În urma incidentului, circulația trenurilor a fost afectată, iar călătorii au fost informați prin sistemele de sonorizare din stații și trenuri. Metrorex a precizat că transportul subteran este reorganizat conform procedurilor aplicabile în astfel de situații.

Într-un comunicat transmis joi dimineață, Metrorex a anunțat că incidentul s-a produs la stația de metrou Ștefan cel Mare, pe firul 2. Informația este relevantă deoarece primele relatări indicau stația Piața Muncii, însă comunicatul oficial al operatorului de transport menționează Ștefan cel Mare.

„Metrorex informează că astăzi, 10.09.2026, în jurul orei 8:15, în stația de metrou Ștefan Cel Mare, firul 2, a avut loc o posibilă tentativă de suicid”, a transmis compania.

Metrorex a precizat că, în urma evenimentului, circulația trenurilor este reorganizată potrivit procedurilor interne. Personalul companiei a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte structuri abilitate.

Autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și în ce condiții s-a produs incidentul. Potrivit Metrorex, organele abilitate, împreună cu reprezentanții companiei, vor deschide o anchetă.

În acest moment, informațiile despre persoana implicată și despre starea acesteia trebuie tratate cu prudență, în lipsa unor date oficiale suplimentare. De asemenea, circumstanțele care au dus la producerea incidentului nu au fost stabilite public.

Reprezentanții Metrorex au transmis că pasagerii sunt informați cu privire la situația din rețea prin sistemele de sonorizare instalate în stații și în trenuri.

Incidentul s-a produs într-un interval în care rețeaua de metrou este intens utilizată de bucureșteni pentru deplasarea către locurile de muncă și școli. Reorganizarea temporară a circulației poate duce, în astfel de situații, la întârzieri și la modificarea traseelor obișnuite ale călătorilor.

Metrorex nu a anunțat, în informațiile citate, un interval exact pentru revenirea circulației la condițiile normale. Compania a precizat că va reveni cu detalii după finalizarea intervenției și reluarea normală a traficului.