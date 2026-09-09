Președintele Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a făcut miercuri, 9 septembrie 2026, o declarație considerată sexistă în timpul unei conferințe de presă despre situația financiară a Metrorex.

Liderul sindical a criticat conducerea companiei și modul în care sunt luate deciziile, afirmând că există „cam multe femei care conduc” și care iau decizii pentru metrou.

Remarca a fost făcută în timp ce sindicaliștii avertizau asupra deficitului de personal și a riscului ca salariile angajaților să nu fie achitate la termen.

Declarația a atras atenția în contextul unei conferințe dedicate problemelor financiare și operaționale ale Metrorex. Artimon a susținut că deciziile din companie și din Ministerul Transporturilor ar fi ajuns să fie luate mai degrabă pe criterii economice decât tehnice.

El nu a prezentat însă o legătură concretă între genul persoanelor aflate în funcții de conducere și dificultățile financiare sau tehnice reclamate de sindicat.

În sesiunea de întrebări a conferinței USLM, Marian Artimon a spus: „Nu vreau să jignesc pe nimeni. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru Metrou astăzi. La CA femei, la directori femei, nu vreau să jignesc pe nimeni”.

Ulterior, liderul sindical și-a continuat argumentația referitoare la criteriile tehnice și economice, afirmând că „trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci să știe să conducă trenul”. Artimon a reclamat că unele promovări sau ocupări de posturi necesare funcționării sistemului ar fi blocate din motive bugetare.

Potrivit cifrelor prezentate de sindicat, Metrorex are 5.922 de posturi aprobate, dar funcționează cu aproximativ 4.934 de angajați. Diferența reprezintă un deficit de aproape 1.000 de persoane, în condițiile în care organizația sindicală susține că lipsa personalului operațional afectează funcționarea companiei.

Artimon a afirmat și că aproximativ 1,7% dintre salariații Metrorex ocupă funcții de conducere, susținând că procentul este inferior limitei de până la 8% prevăzute, potrivit acestuia, de legislație. În opinia USLM, problema principală nu este numărul directorilor, ci insuficiența personalului care asigură activitatea de transport și întreținere.

Conferința a avut loc în contextul avertismentelor sindicale privind plata salariilor și funcționarea metroului. USLM susține că, începând cu 16 septembrie, nu mai poate garanta funcționarea normală a transportului subteran dacă angajații își iau concediile restante și refuză activitățile suplimentare.

Marian Artimon a precizat că nu este vorba despre anunțarea oficială a unei greve, ci despre posibilitatea ca fiecare angajat să decidă ce face în cazul în care Metrorex nu își respectă obligațiile contractuale. Sindicatul reclamă existența unor întârzieri salariale și a unui număr important de zile de concediu neefectuate.

„Atenție, pe data de 16 nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, pentru că oricine se va uita în pungă”, a declarat liderul USLM, referindu-se la situația financiară a angajaților. El a invocat cheltuielile familiilor, ratele bancare și obligațiile asumate prin contractele individuale și colective de muncă.

Declarația despre femeile aflate în funcții de conducere a fost făcută în cadrul unei conferințe în care sindicaliștii au criticat modul de administrare a Metrorex și au avertizat asupra riscurilor pentru activitatea companiei. USLM susține că deficitul de personal și lipsa unor șefi de secții sau a angajaților care să își asume responsabilitățile prevăzute de procedurile feroviare reprezintă probleme importante pentru funcționarea sistemului.

În același timp, sindicatul a reclamat că promovările și ocuparea unor posturi necesare activității sunt afectate de constrângeri bugetare. Potrivit declarațiilor prezentate la conferință, aceste dificultăți se adaugă problemelor privind salariile și concediile restante.