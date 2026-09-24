Val de concedieri la o mare companie. Orange România pregătește reducerea numărului de angajați prin programe de plecare voluntară și pensionare anticipată, iar conducerea avertizează că ar putea urma măsuri administrative mai rigide dacă obiectivele stabilite nu sunt atinse. CEO-ul Julien Ducarroz a transmis un mesaj intern salariaților, iar persoanele eligibile pentru programele anunțate urmează să fie contactate individual de manageri și de reprezentanții HR.

Compania, care are aproximativ 3.900 de angajați în România, trece la măsuri de reducere a personalului după o analiză a activității și a structurii actuale. Prima etapă anunțată angajaților presupune programe de plecare voluntară, prin acordul părților, și pensionare anticipată.

În mesajul transmis salariaților, conducerea Orange România arată că anumite zone ale activității necesită măsuri de eficientizare și avertizează că, în cazul în care programele voluntare nu vor produce rezultatele dorite, pot fi luate măsuri suplimentare.

CEO-ul Orange România, Julien Ducarroz, le-a transmis angajaților că schimbările din piața telecomunicațiilor obligă compania să își adapteze structura operațională. În mesaj sunt invocate provocările întâmpinate în ultimul an și necesitatea unor măsuri de eficientizare.

”Dragi colegi, Traversăm o perioadă în care piața se schimbă rapid, iar pentru a rămâne competitivi și stabili pe termen lung, trebuie să ne adaptăm continuu modelul operațional. Ultimul an a adus provocări majore în piața de telecomunicații, iar pentru Orange Romania a devenit critic să își ajusteze structura actuală.

În urma unei analize amănunțite a activității noastre, am identificat câteva zone care necesită măsuri imediate de eficientizare. Nu sunt decizii ușoare, dar sunt necesare pentru a asigura viitorul companiei. Gestionarea provocărilor operaționale și financiare pe care le întâmpină compania noastră implică lansarea unor programe de plecare voluntară (prin acordul părților) și de pensionare anticipată. Colegii eligibili vor fi contactați direct de către manager și de HRBP, iar decizia de a accesa aceste programe le va aparține în totalitate.

Pentru a atinge obiectivele de stabilitate ale companiei, aceste programe sunt esențiale. În cazul în care ele nu vor genera rezultatele așteptate, va fi necesară adoptarea unor măsuri administrative suplimentare. Aceste etape ulterioare vor fi, prin natura lor juridică și organizațională, mult mai rigide și poate chiar neatractive – inclusiv prin faptul că nu vor mai permite să ținem cont de opțiunile sau situația personală a fiecăruia. Vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru maturitate și pentru tot efortul depus în fiecare zi în această companie. Julien”, se arată în scrisoarea transmisă angajaților Orange, potrivit profit.ro.

Programul vizează în această etapă plecări prin acordul părților și pensionări anticipate.

Angajații care îndeplinesc criteriile stabilite de companie vor fi contactați direct de manager și de reprezentanții departamentului de resurse umane. Potrivit mesajului conducerii, decizia de participare la aceste programe le aparține angajaților.

Compania avertizează însă că, dacă numărul plecărilor voluntare și al pensionărilor anticipate nu va permite atingerea obiectivelor stabilite, ar putea fi adoptate măsuri administrative suplimentare, respectiv concedieri.

CEO-ul Orange România descrie eventualele etape ulterioare drept „mult mai rigide și poate chiar neatractive” și arată că acestea nu ar mai permite luarea în calcul a opțiunilor sau situației personale a fiecărui angajat.

Orange România avea aproximativ 3.931 de angajați, potrivit ultimelor date disponibile, aferente anului 2025.

Numărul salariaților companiei a scăzut față de anul precedent.

Noile măsuri sunt prezentate de conducere în contextul schimbărilor din piața telecomunicațiilor și al necesității de ajustare a structurii actuale a companiei.

Deocamdată, măsurile comunicate angajaților sunt programele de plecare voluntară și pensionare anticipată, iar eventualele măsuri administrative suplimentare sunt condiționate de rezultatele obținute prin aceste programe.