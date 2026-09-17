Salariul minim nu înseamnă doar un venit mai mic în timpul perioadei de activitate. Pentru pensie, nivelul salariului influențează direct punctajul acumulat de angajat, iar diferența față de un venit egal cu salariul mediu se poate aduna de la un an la altul.

În 2026, salariul minim brut este de 4.050 de lei până la 30 iunie și de 4.325 de lei începând cu 1 iulie. În același timp, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 9.192 de lei. Aceste valori sunt stabilite prin actele normative în vigoare, respectiv prin Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat și prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 privind salariul minim.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Cu alte cuvinte, cu cât salariul brut este mai apropiat de salariul mediu brut luat ca reper, cu atât punctajul lunar este mai mare.

Pentru 2026, reperul este de 9.192 de lei. Astfel, un salariu brut de 9.192 de lei înseamnă, în calculul simplificat, un punct pe lună.

La un salariu minim brut de 4.325 de lei, raportul este:

-4.325 / 9.192 = aproximativ 0,47 puncte pe lună.

Asta înseamnă că, într-un calcul simplificat, un angajat care are un salariu brut de 4.325 de lei acumulează mai puțin de jumătate de punct pe lună față de situația în care ar avea un venit brut egal cu salariul mediu utilizat ca reper.

Dacă valorile ar rămâne neschimbate pe parcursul unui an, un salariu brut de 4.325 de lei ar genera aproximativ 0,47 puncte lunar, adică în jur de 5,65 puncte într-un an. În cazul unui venit brut de 9.192 de lei, punctajul ar fi de 1 punct pe lună, respectiv 12 puncte într-un an. Diferența ar fi, în acest exemplu, de aproximativ 6,35 puncte într-un singur an.

Este un calcul orientativ, realizat folosind valorile din 2026. Nu înseamnă că o persoană va avea automat cu 6,35 puncte mai puțin la pensionare, deoarece salariile, câștigul salarial mediu și regulile de calcul se pot modifica în timp.

Pensia se calculează în funcție de numărul total de puncte realizat și de valoarea punctului de referință.

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, valoare indicată inclusiv în actele oficiale care aplică Legea nr. 360/2023.

Dacă diferența de aproximativ 6,35 puncte rezultată din exemplul de mai sus ar fi transpusă pur matematic la valoarea de 81 de lei, rezultatul ar fi de aproximativ 514 lei.

Această sumă trebuie privită însă strict ca o ilustrare a diferenței de punctaj la valoarea actuală a punctului de referință. Nu reprezintă o sumă garantată care va fi pierdută la pensie pentru un an lucrat cu salariul minim.

Diferența devine mai vizibilă atunci când perioada este mai lungă. Într-un exemplu ipotetic în care salariul minim și câștigul salarial mediu ar rămâne neschimbate timp de zece ani, un venit de 4.325 de lei raportat la 9.192 de lei ar genera aproximativ 56,5 puncte în zece ani.

La un venit egal cu salariul mediu, în același scenariu, ar fi acumulate 120 de puncte.

Diferența ar fi, astfel, de aproximativ 63,5 puncte. La valoarea actuală de 81 de lei a punctului de referință, diferența matematică ar ajunge la aproximativ 5.144 de lei.

Și acest calcul este doar unul orientativ. În realitate, valorile salariilor și ale parametrilor utilizați în sistemul public de pensii se modifică, astfel că pensia care va fi plătită peste zece, douăzeci sau treizeci de ani nu poate fi stabilită astăzi doar pornind de la valorile din 2026.

Un an lucrat cu salariul minim este în continuare perioadă de contribuție lasistemul public de pensii, dacă sunt datorate și plătite contribuțiile prevăzute de lege.

Diferența nu este, așadar, că perioada respectivă nu contează la vechime. Ea contează, însă nivelul venitului pe baza căruia se calculează contribuția influențează numărul de puncte acumulate.

Legea nr. 360/2023 stabilește că numărul total de puncte se formează din punctajele anuale și punctele de stabilitate.

Două persoane pot avea aceeași perioadă de cotizare, dar pensii diferite dacă au avut venituri diferite.

Un angajat care a avut constant venituri apropiate de salariul mediu acumulează, în principiu, mai multe puncte decât unul care a lucrat pentru salariul minim.

De aceea, numărul de ani lucrați nu este singurul element care contează. Pentru cuantumul pensiei este important și nivelul veniturilor pentru care s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale.

Sistemul actual acordă și puncte suplimentare pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani.

Potrivit Legii nr. 360/2023, pentru anii realizați peste 25 de ani se acordă:

-0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani; -0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani; -1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Punctele se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an.

Așadar, salariul avut pe parcursul carierei influențează punctajul anual, iar durata stagiului contributiv poate aduce, după depășirea pragului de 25 de ani, și puncte de stabilitate. Regulile pentru acordarea acestora sunt detaliate și în Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023.

În 2026, salariul minim brut este de 4.050 de lei în prima parte a anului și de 4.325 de lei de la 1 iulie, potrivit HG nr. 146/2026.

Prin urmare, nici calculul unui punctaj anual pentru un an în care salariul minim se modifică nu poate fi făcut pur și simplu prin înmulțirea unui singur raport cu 12 luni. Fiecare lună intră în calcul în funcție de venitul care a constituit baza contribuției și de regulile aplicabile perioadei respective.

Calculul prezentat arată mecanismul prin care diferențele de venit se transformă în diferențe de punctaj. Nu poate fi folosit însă pentru a spune cât va primi exact o persoană la pensie.

Câștigul salarial mediu brut se modifică, salariul minim se modifică, iar valoarea punctului de referință și regulile sistemului de pensii pot fi actualizate prin legislație.

Pentru 2026, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este stabilit la 9.192 de lei prin Legea nr. 44/2026, iar valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Acestea sunt valorile care pot fi folosite pentru exemplele de calcul de acum, nu pentru o estimare exactă a pensiei de peste câteva decenii.

Un salariu minim aduce vechime și contribuții la sistemul public de pensii, dar generează un punctaj mai mic decât un venit apropiat de salariul mediu. Diferența de punctaj se acumulează de-a lungul anilor și poate influența cuantumul pensiei.

Pentru 2026, raportul dintre salariul minim brut de 4.325 de lei și câștigul salarial mediu brut de 9.192 de lei arată de ce un venit aflat mult sub media utilizată ca reper produce mai puține puncte. Calculul exact al pensiei va depinde însă de toate veniturile și perioadele de cotizare ale persoanei, precum și de legislația aflată în vigoare la momentul pensionării.