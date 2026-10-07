Dâre îngrijorătoare pe cerul României

Am decis să abordez acest subiect, chiar dacă sunt sigur că vor apărea nişte chimişti şi fizicieni mai cunoscători decât Marie Curie, care vor aduce tot felul de argumente docte copiate de pe internet, sau unii, mai puţini „cunoscători” în ale ştiinţei de pe Google, se vor repezi să mă facă în toate felurile. Obişnuitul cor al cotarlelor care scheaună la ordin, cu care ne-am deprins deja, viteji şi ameninţători din spatele tastaturii, unde au la profil câte un căpşor de căţeluş sau o suavă floricică. Inclusiv invectivele le cunoştem deja: de la analfabet, prost, idiot, până la conspiraţionist şi, argumentul suprem: putinist.

Să-i lăsăm de-o parte pe pechinezii ăştia care fluieră după accelerat, cam jigăriţi acum, de când s-a tăiat USAID-ul. La fel şi pe docţii care au făcut şcoala pe internet şi care devin muţi dacă se ia curentul şi nu mai merge Google.

Şi să ne punem nişte întrebări de bun simţ.

Joi, 1 octombrie, cerul României a fost brăzdat de mii de dâte albe, care se împrăştiau greu în atmosferă. Nu este prima oară când se întâmplă aşa ceva. Şi este firesc să ne îngrijorăm, fără a fi conspiraţionişti. Din două motive. Primul: ori de câte ori au apărut aceste dâre pe cer, s-au raportat numeroase cazuri de disconfort al oamenilor. Ba chiar de stări de rău. Dureri în gânt, dureri musculare, o inexplicabilă stare de oboseală şi moleşeală, căi respiratorii înfundate, ca la o gripă. Al doilea motiv ar fi acela că am devenit extrem de suspicioşi cu tot ce se întâmplă în jurul nostru şi nu ni se explică plauzibil. Avem experienţa din pandemie.

Aţi mai auzit de acei „specialişti” după încheierea pandemiei? Aţi mai auzit de Jurma, Imbri, Vela, cel care depăşea producţia de amenzi la hectar? Aţi mai auzit ceva despre cei care au decis, în urma articolului meu, „Jos labele de pe medicii cinstiţi” să închidă pentru o jumătate de an canalul de youtube al „Evenimentului zilei” cu intenţia clară de a-l băga în faliment? Nu!

Dar o să auziţi în curând, pentru că Fauci a sfeclit-o în faţa comisiei de anchetă a Senatului SUA, procurorul general din Kansas, Kris Kobach, a intentat un proces oficial împotriva companiei Pfizer, acuzând-o de „afirmații înșelătoare” legate de eficiența și riscurile vaccinului împotriva COVID-19, iar procurorul general din Texas, Ken Paxton, a dat de asemenea în judecată Pfizer, acuzând gigantul farmaceutic că a denaturat datele privind eficiența vaccinului său. Şi la noi s-au petrecut în acea perioadă aceleaşi nenorociri ca în SUA. Aşa că ele nu vor rămâne nejudecate nici la noi.

Din aceste motive, avem dreptul să cerem explicaţii plauzibile pentru ceea ce s-a întâmplat joi pe cerul României şi, da, dacă nu cumva este vorba despre o conspitraţie. Dacă nu cumva ni se aplică iar vreo decizie a unor sceleraţi care au început să se creadă dumnezei şi că au puterea să decidă cam câţi oameni au voie să trăiască pe pământ, câţi trebuie să moară pentru a nu se suprapopula planeta şi alte asemenea nemernicii, care par desprinse din filme proaste de science-ficţion, dar care s-au petrecut în realitate.

Eu m-am aflat, toată săptămâna trecută, în Oltenia, zona Vâlcea, Argeş, Gorj. Cerul plin de astfel de dâre dar şi de avioane. Seara, uitându-mă pe reţelele de socializare, am văzut că din toate colţurile ţării, oamenii postau astfel de fotografii, cu cerul brăzdat de dâre alb lăptoase, lăsate de avioane. Sub fiecare fotografie, exista la comentarii cel puţin o explicaţie a câte unui doct ce expunea despre gazele de la motoarele avioanelor, condens, curenţi de aer, diferenţe de temperatură şi alte meandre ale ştiinţei pe care, dacă ştii să dai căutare, ţi le descrie AI. Cea care susţine prostia naturală.

„În țară, vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral (cantități de apă de 1 sau 2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze, în general, de 40 până la 50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă.

În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 6 și 9 grade. Vremea va fi frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22 de grade”. (conform ANM)

Postările cu dârele lăptoase de pe cer sunt din toate colţurile ţării. Au fost aceleaşi condiţii meteo la Suceava şi la Zimnicea? La Constanţa şi la Timişoara? La Bacău şi la Baia Mare? După cum arată buletinul meteo oficial, nici vorbă. Atunci, stimaţi docţi, cum de s-au format aceleaşi dâre lăptoase în toate aceste zone, că nu au fost aceleaşi condiţii atmosferice?

Conform ROMATSA, pe deasupra României zboară zilnic aproximativ 3000 de curse de linie. Care urmează acelaşi traseu. Atunci, cum se face că au fost filmate şi câte şapte-opt avioane zburând în acelaşi timp şi lăsând dârele albe în urmă pe deasupra unor regiuni peste care, în mod normal, trec 3-4 avioane de linie pe zi. Şi ar mai fi ceva. În ziua aceea, pe piloţii avioanelor de linie îi apucaseră ghiduşiile?

Făceau diferite desene pe cer cu acele dungi albe care rămâneau în urma avioanelor lor, se duceau, se întorceau, se intersectau cu traiectoriile altor avioane, când în mod normal, aşa cum de altfel se întâmplă zilnic, zboară pe drumul cel mai scurt între aeroportul de plecare şi cel de destinaţie, respectându-şi culoarul de zbor şi, mai ales, fără să facă lupinguri în timpul zborului cu cabina plină de călători. De altfel, niciun călător cu avionul din acea zi nu a raportat vreun incident în timpul zborului. Atunci, ale cui erau avioanele acelea multe care lăsau dâre, făcând tot felul de manevre până ce au umplut tot cerul de fumul acela alb lăptos, de abia mai răzbătea soarele prin el.

Cu atât ami mult cu cât aceste dâre suspecte pe cer au apărut cam la începutul pandemiei şi de atunci tot apar. Înainte, nu zburau avioane? Nu erau aceleaşi condiţii meteo? De ce nu a fost observat niciodată un astfel de fenomen?

Şi de această dată s-au raportat, din nou, numeroase cazuri de disconfort, mergând până la stări asemănătoare cu cele gripale.

Aşa că, imunizaţi din pandemie de minciunile propagandiştilor, trebuie să ni se explice clar ce a fost joi pe cerul României. Pentru ca apoi, explicaţiile autorităţilor, să le comparăm şi cu surse independente.