Șoferii care vor să economisească bani la pompă se întreabă adesea dacă este mai eficient să facă plinul sau să alimenteze de fiecare dată cu o cantitate mică de carburant. Deși poate părea că un rezervor plin crește semnificativ consumul mașinii din cauza greutății suplimentare, diferența este redusă. În schimb, există câteva recomandări care pot ajuta la protejarea mașinii și la folosirea mai eficientă a combustibilului.

Potrivit experților citați de American Automobile Association (AAA), menținerea rezervorului plin nu îmbunătățește consumul.

Dimpotrivă, combustibilul suplimentar înseamnă o greutate mai mare pe care motorul trebuie să o deplaseze, ceea ce poate duce la un consum ușor mai ridicat. Efectul nu este însă suficient de important pentru ca șoferii să fie nevoiți să alimenteze permanent cu foarte puțin carburant.

Nici varianta de a circula frecvent cu rezervorul aproape gol nu este recomandată. Specialiștii AAA avertizează că acest obicei poate afecta pompa de combustibil. Astfel, economisirea câtorva kilograme prin reducerea cantității de carburant din rezervor nu justifică riscul unor reparații costisitoare.

O recomandare practică este să nu aștepți până când indicatorul ajunge aproape de zero. Consumer Reports sugerează ca șoferii să înceapă să caute o benzinărie atunci când nivelul combustibilului ajunge la aproximativ jumătate din rezervor.

În acest fel, au timp să compare prețurile și să aleagă o stație mai convenabilă, fără presiunea unei alimentări urgente.

Publicația recomandă și evitarea deplasărilor cu mai puțin de un sfert de rezervor. Printre motivele invocate se numără posibilitatea ca depunerile de pe fundul rezervorului să fie antrenate în sistemul de alimentare.

În sezonul rece, Consumer Reports recomandă păstrarea unui nivel de cel puțin jumătate de rezervor, din cauza condensului care se poate acumula în interiorul acestuia.

Greutatea mașinii, viteza și stilul de condus au un impact mai important asupra consumului decât alegerea între un rezervor plin și unul pe jumătate.

Ghidul oficial american privind economia de combustibil, publicat pe platforma FuelEconomy.gov, recomandă evitarea obiectelor inutile transportate în mașină. Potrivit documentului, o greutate suplimentară de aproximativ 45 de kilograme poate reduce eficiența consumului cu circa 1%.

Totodată, accelerările bruște și frânările agresive pot crește consumul cu 15-30% la viteze de autostradă și cu 10-40% în traficul aglomerat. Menținerea unei viteze constante, accelerarea progresivă și evitarea staționării îndelungate cu motorul pornit sunt alte măsuri care pot ajuta la economisirea carburantului.

Prin urmare, nu există un avantaj semnificativ de consum în alimentarea repetată cu doar câțiva litri. Șoferii pot face plinul fără să se preocupe excesiv de greutatea suplimentară, dar este recomandat să nu circule constant cu rezervorul aproape gol și să urmărească prețurile înainte de alimentare.