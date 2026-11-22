Benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru într-un oraș din România. Duminică, 22 noiembrie, în restul țării, șoferii plătesc în medie 9,05 lei pentru un litru de benzină standard și 10,53 lei pentru motorină, potrivit pretcarburant.ro.

Excepția este la Cluj, unde cel mai mic preț pentru benzină ajunge la 8,99 lei pe litru, la o stație.

În județul Cluj, prețul mediu al benzinei este de 9,08 lei pe litru, iar cel al motorinei, de 10,54 lei. GPL-ul se comercializează, în medie, cu 4,87 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină, la nivelul județului, se găsește la o stație DHR, unde litrul costă 8,99 lei. Pentru motorină, cel mai mic preț este înregistrat la o benzinărie Rompetrol.

În Capitală, benzina are un preț mediu de 9,09 lei pe litru, iar motorina se vinde, în medie, cu 10,53 lei. Pentru GPL, media este de 4,82 lei pe litru.

Cel mai mic preț pentru benzina standard din București este de 9,05 lei pe litru, la o stație Lukoil. Motorina poate fi cumpărată la cel mai redus preț de la o stație Petrom, în timp ce cea mai ieftină variantă de GPL se găsește la o stație Mol.

La nivel național, cele mai mici prețuri medii pentru benzină sunt raportate în județele Covasna, Gorj, Ialomița și Tulcea, unde litrul costă 9,06 lei. La polul opus se află Bihor, Dâmbovița, Sibiu și Timiș, cu o medie de 9,09 lei pe litru.

În cazul motorinei, prețurile medii județene variază între 10,52 și 10,54 lei pe litru. Valoarea de 10,52 lei este înregistrată în Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Tulcea.

Cele mai mari medii, de 10,54 lei pe litru, se regăsesc în Alba, Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Timiș.