Cod roșu de vânt în munții Clujului. Rafalele pot ajunge la 150 km/h

Meteorologii au emis vineri dimineață, 13 noiembrie 2026, o avertizare Cod roșu de vânt puternic pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) . Rafalele pot atinge viteze de 140-150 km/h, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Avertizarea de tip nowcasting ași este valabilă până la ora 10:00. Intensificările puternice și susținute ale vântului pot crea condiții periculoase pentru persoanele aflate în zona montană, în special la altitudini mari.

În urma avertizării meteorologice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a anunțat transmiterea unui mesaj RO-Alert pentru informarea populației.

Autoritățile au avertizat asupra intensității vântului, care poate depăși la rafală 140-150 km/h în zonele vizate de codul roșu.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, până la momentul comunicării nu fuseseră înregistrate solicitări de ajutor din partea cetățenilor.

Avertizarea emisă de ANM vizează exclusiv zona de munte a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Codul roșu este cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică și semnalează fenomene cu potențial de a produce efecte severe. În cazul de față, viteza foarte mare a rafalelor poate îngreuna deplasarea și poate pune în pericol persoanele expuse în zonele montane.

Caracterul de nowcasting al avertizării indică faptul că fenomenul este iminent sau se manifestă deja, iar intervalul de valabilitate este unul scurt, de câteva ore.

Persoanele care se află în zona montană vizată sunt sfătuite să evite deplasările pe traseele expuse vântului puternic și să urmărească mesajele transmise de autorități.

De asemenea, este recomandată evitarea zonelor deschise și a crestelor montane, unde rafalele pot avea efecte deosebit de puternice.

Turiștii trebuie să țină cont de avertizările meteorologice înainte de a porni pe trasee și să respecte indicațiile salvatorilor și ale structurilor pentru situații de urgență.

Codul roșu emis vineri dimineață se referă la un interval limitat, până la ora 10:00, și privește zona montană a județului Cluj, la peste 1.800 de metri altitudine.

Autoritățile monitorizează situația, iar până la momentul informării transmise de ISU Cluj nu fuseseră raportate solicitări de intervenție din partea populației.