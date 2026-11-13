Prognoza meteo, 13 noiembrie. Vreme deosebită pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zonele din nord-vestul și vestul teritoriului, unde valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, conform ANM.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, dar în vestul, centrul, nordul țării și la munte, nebulozitatea se va accentua și vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vestul și nordul Olteniei și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri aversele vor fi însoțite de descărcări electrice.

În ceea ce privește regimul termic, temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în nord-vest și 27 de grade pe alocuri în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 grade în Maramureș și 9 grade pe litoral și în nordul Olteniei. Izolat va fi ceață.

Seara și noaptea norii vor fi mai persistenți și va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Transilvaniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp, iar la munte și în regiunile sudice pe arii restrânse de 25…35 l/mp.

La munte, la început la altitudini mari în nordul Carpaților Orientali, apoi la altitudini tot mai mici în special în Carpații Meridionali și de Curbură ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm).

În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, va fi și în estul, dar cu precădere în sud-estul Transilvaniei.

Condițiile meteo severe vor fi amplificate de intensificări ale vântului. Temporar vântul se va intensificări în toate regiunile (viteze la rafală în general de 50…65 km/h).

Situația va fi mult mai amplă în nordul și centrul Moldovei (70…80 km/h) și la munte unde va fi puternic (90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h) și temporar, în Carpații Meridionali și de Curbură, va viscoli ninsoarea.

În Capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, astfel că temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40…50 km/h). Temperatura minimă va fi de 7…9 grade.