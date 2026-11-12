Un nou traseu turistic de aproximativ 100 de kilometri, care leagă Curtea Domnească din Târgoviște de Castelul Bran, începe să prindă contur. Prima bornă a fost instalată joi, 12 noiembrie 2026, în cadrul proiectului Via Wallachia – Drumul ascuns al lui Vlad Țepeș, un itinerar cultural și montan inspirat de retragerea domnitorului spre Transilvania, în anul 1462.

Anunțul a fost făcut de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Proiectul pornește din Târgoviște, fosta capitală a Țării Românești, și traversează zone subcarpatice și montane, până în apropierea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. Inițiativa urmărește să pună în valoare patrimoniul istoric și natural al regiunii și să atragă vizitatori în localitățile de pe traseu.

Traseul are o lungime de aproximativ 100 de kilometri și pornește de la Curtea Domnească din Târgoviște. De aici, itinerarul continuă prin zona Pucioasa și Pietroșița, urcă în Munții Leaota, până la altitudinea de 2.133 de metri, apoi coboară spre Curmătura Fiarelor.

Ultima parte a traseului trece prin Moieciu de Sus și Șimon, înainte de a ajunge la Castelul Bran.

Prin configurația sa, Via Wallachia combină obiective cu valoare istorică, sate tradiționale și zone montane. Traseul poate deveni o alternativă pentru turiștii interesați de drumeții și de istoria Țării Românești, oferind totodată vizibilitate comunităților locale.

Numele Via Wallachia face trimitere la retragerea lui Vlad Țepeș din toamna anului 1462. În acea perioadă, domnitorul și-a pierdut tronul și a părăsit Curtea Domnească din Târgoviște, îndreptându-se spre Transilvania.

Potrivit prezentării istorice de pe site-ul oficial al proiectului, voievodul spera să obțină sprijinul regelui Ungariei, Matei Corvin, într-un moment dificil al domniei sale.

Traseul exact urmat atunci de Vlad Țepeș nu este cunoscut cu certitudine. Tradițiile locale vorbesc despre existența unor poteci ascunse prin Munții Leaota, folosite pentru a evita drumurile comerciale și militare. Aceste relatări au stat la baza conceptului turistic.

Proiectul precizează că Via Wallachia nu reprezintă reconstituirea unui drum medieval documentat, ci o călătorie simbolică inspirată de evenimentele istorice și de legendele păstrate în zonă.

După ce a ajuns în Transilvania, Vlad Țepeș a fost arestat din ordinul lui Matei Corvin și a petrecut mai mulți ani în captivitate în Regatul Ungariei.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială Via Wallachia, cei aproximativ 100 de kilometri sunt împărțiți în cinci etape, cu grade diferite de dificultate.

Distanțele și dificultatea etapelor sunt următoarele:

Etapa 1 – Calea Pribegiei: 25,3 kilometri, dificultate ușoară.

Etapa 2 – Cărarea spre Munți: 15,3 kilometri, dificultate ușoară.

Etapa 3 – Drumul Ascuns: 25,4 kilometri, dificultate dificilă.

Etapa 4 – Trecătoarea Munților: 17,3 kilometri, dificultate medie.

Etapa 5 – Poarta Transilvaniei: 15,8 kilometri, dificultate medie.

Traseul are o diferență cumulată de nivel de aproximativ 3.399 de metri la urcare și 3.925 de metri la coborâre. Altitudinea maximă este atinsă pe Vârful Leaota, la 2.133 de metri.

Parcurgerea integrală presupune aproximativ 30 de ore de mers, fără a lua în calcul pauzele și eventualele opriri pentru cazare.

Via Wallachia este conceput ca un traseu de drumeție de lungă distanță, iar anumite sectoare necesită experiență montană și echipament adecvat.

Cea mai solicitantă porțiune este cea care traversează Munții Leaota. Aici există zone izolate, în care semnalul telefonic poate fi slab, iar orientarea devine dificilă în condiții de ceață.

Organizatorii recomandă bocanci de munte, haine impermeabile, hărți descărcate pentru utilizare offline și echipament pentru campare. Unele sectoare nu dispun de infrastructură de cazare, astfel că drumeții trebuie să își planifice din timp etapele și opririle.

Proiectul este inițiat și organizat de Asociația Salvamont Dâmbovița, care se ocupă de marcarea traseului, instalarea indicatoarelor și întreținerea potecilor.

Prin Via Wallachia, Târgoviște și Bran sunt conectate printr-un itinerar care valorifică istoria medievală, peisajele din Munții Leaota și comunitățile traversate.

Instalarea primei borne marchează o nouă etapă în amenajarea traseului. Proiectul poate contribui la dezvoltarea turismului în localitățile mai puțin cunoscute de pe parcurs, oferind drumeților posibilitatea de a descoperi o zonă cu patrimoniu istoric și natural divers.

Via Wallachia propune astfel o experiență turistică de aproximativ 100 de kilometri, între fosta capitală a Țării Românești și Castelul Bran, pornind de la povestea retragerii lui Vlad Țepeș din 1462.