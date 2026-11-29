Intervenție Salvamont în Masivul Ceahlău. Salvamontiștii din județul Neamț au intervenit duminică, 29 noiembrie, pentru recuperarea unui turist rămas blocat în zona Piciorul Fântânelelor, din Masivul Ceahlău. Bărbatul se confruntă cu probleme musculare la nivelul membrelor inferioare, pe fondul epuizării fizice. La nivel național, salvatorii montani au gestionat opt solicitări de urgență în ultimele 24 de ore.

O echipă de salvatori montani din județul Neamț a fost mobilizată duminică în zona Piciorul Fântânelelor, după ce un turist nu și-a mai putut continua deplasarea pe munte.

Potrivit informațiilor comunicate de Dispeceratul Național Salvamont, turistul prezintă un blocaj muscular generalizat la nivelul membrelor inferioare, provocat de epuizarea fizică.

La operațiunea de recuperare participă salvatorii montani care asigură serviciul de permanență la Baza Salvamont Durău.

Dispeceratul Național Salvamont a publicat duminică bilanțul intervențiilor desfășurate la nivelul țării în ultimele 24 de ore. În acest interval au fost înregistrate opt apeluri prin care a fost solicitată intervenția de urgență a echipelor de salvare montană.

Cele mai multe solicitări au vizat zona Voineasa și județul Gorj. Alte trei apeluri au fost repartizate serviciilor Salvamont din Sibiu, Sinaia și Vrancea.

În urma operațiunilor desfășurate, salvatorii montani au recuperat opt persoane. Trei dintre acestea au necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale. Pe lângă solicitările de intervenție, turiștii au cerut recomandări și informații privind traseele montane.

Salvatorii montani le-au recomandat turiștilor să manifeste prudență în alegerea traseelor în această perioadă, în condițiile în care temperaturile au scăzut, iar în zonele montane s-a depus un strat consistent de zăpadă.

Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a atras atenția că intensificările vântului au favorizat acumulările de zăpadă care pot conduce la producerea unor avalanșe.

Turiștii fără experiență și fără echipament adecvat sezonului rece sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele alpine înalte, în special atunci când vizibilitatea este redusă.

Pentru perioada minivacanței, serviciile Salvamont din România au pregătit măsuri pentru suplimentarea personalului disponibil pentru intervenții, indiferent dacă pârtiile de schi vor fi deschise sau nu.

Reprezentanții Salvamont le-au recomandat și amatorilor de sporturi de iarnă să verifice starea echipamentelor înainte de a le utiliza. Variațiile de temperatură și alternanța fenomenelor de îngheț și dezgheț pot favoriza apariția unor porțiuni de gheață pe pârtii.

Totodată, persoanele care merg la munte pentru săniuș sunt sfătuite să utilizeze exclusiv zonele special amenajate și să evite coborârea pe pante cu ajutorul unor mijloace improvizate, precum sacii sau foliile de plastic.