Sezonul de schi 2026–2027 a început vineri, 27 noiembrie, în Azuga și Bușteni, unde au fost deschise primele zone destinate schiorilor începători și celor care vor să se bucure de săniuș. Pe Valea Prahovei, administratorii domeniilor schiabile au folosit instalațiile de producere a zăpezii artificiale pentru a pregăti pârtiile înaintea minivacanței de 1 Decembrie.

Deschiderea este una parțială, în condițiile în care lucrările de înzăpezire continuă pe mai multe sectoare. Turiștii pot găsi deja facilități pentru începători în Azuga, iar la Bușteni au fost anunțate accesul la pârtia de săniuș și zona de schi pentru debutanți din Fun Park Kalinderu.

La Azuga, pârtia destinată începătorilor, situată la baza pârtiei Sorica, a fost deschisă vineri, 27 noiembrie, pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Purcaru.

De sâmbătă, 28 noiembrie, urmează să funcționeze și baby ski-ul, precum și banda de transport de la pârtia Cazacu, potrivit informațiilor publicate de edil.

Instalațiile de înzăpezire artificială au fost pornite pe pârtiile Sorica și Cazacu, iar lucrările continuă pentru pregătirea unor noi sectoare. Autoritățile locale speră ca, în perioada următoare, condițiile să permită deschiderea instalațiilor de transport pe cablu și accesul schiorilor la mai multe trasee.

Deschiderea de la Azuga marchează începutul sezonului într-o etapă în care sunt disponibile, deocamdată, facilități destinate în special celor aflați la început de drum în practicarea schiului.

Și la Bușteni, sezonul de iarnă începe vineri, 27 noiembrie, pe domeniul schiabil Kalinderu. În prima etapă, turiștii vor avea acces la pârtia de săniuș și la pârtia destinată începătorilor din Fun Park.

Pentru pregătirea stratului de zăpadă artificială au fost folosite patru tunuri pe pârtia de săniuș, iar în zona Fun Park au fost instalate în funcțiune o lance și două tunuri de zăpadă.

Administratorii domeniului schiabil au anunțat deschiderea pe pagina de Facebook a Pârtiei Kalinderu, precizând că prima coborâre pe pârtia de săniuș pornește de la stația superioară Kalinderu.

Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis producerea zăpezii artificiale, iar echipele continuă pregătirea suprafețelor pentru a asigura condiții de funcționare în perioada minivacanței de 1 Decembrie.

Deschiderile din Azuga și Bușteni sunt printre primele din acest sezon pe Valea Prahovei și oferă alternative pentru familii, copii și persoanele care vor să învețe să schieze.

Deocamdată, accesul este limitat la anumite sectoare, iar extinderea domeniilor schiabile depinde de temperaturi și de evoluția lucrărilor de înzăpezire artificială. Turiștii care își planifică deplasările în weekend sau în minivacanța de 1 Decembrie sunt sfătuiți să verifice programul instalațiilor și condițiile de pe pârtii înainte de plecare.

Sezonul de schi începe astfel pe Valea Prahovei cu deschideri parțiale, urmând ca noi sectoare să fie puse la dispoziția turiștilor pe măsură ce condițiile meteo permit.