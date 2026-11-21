Autoritățile din Veneția au aprobat vineri, 20 noiembrie, majorarea taxei turistice maxime de la 5 euro la 9,5 euro pe noapte, pentru unitățile de cazare de lux. Decizia a fost luată de administrația municipală în baza unei legi care permite orașelor italiene cu un număr foarte mare de vizitatori să perceapă taxe de cazare de până la 10 euro, relatează agenția ANSA.

Turiștii care aleg să se cazeze în unități de lux din Veneția vor avea de achitat o taxă turistică mai mare, după ce administrația locală a decis să majoreze plafonul aplicabil acestei categorii de cazare. Noua valoare maximă este de 9,5 euro pe noapte, față de 5 euro, cât era stabilit anterior.

Hotărârea a fost adoptată de comitetul executiv municipal, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul administrației locale pentru taxele și impozitele municipale.

Modificarea a fost aprobată în baza Legii 197/2022, care permite anumitor municipalități din Italia să stabilească taxe turistice de până la 10 euro pentru fiecare noapte de cazare.

Prevederea se aplică orașelor care sunt capitale de provincie și înregistrează un număr de înnoptări turistice de cel puțin 20 de ori mai mare decât populația rezidentă.

Pentru stabilirea acestui raport sunt utilizate datele statistice referitoare la ultimii trei ani.

Până la adoptarea noii hotărâri, Veneția menținuse taxa turistică maximă la nivelul de 5 euro pe noapte, deși legislația permitea aplicarea unui plafon mai ridicat.

Michele Zuin a declarat că majorarea urmărește alinierea orașului la limitele prevăzute de legislația italiană și la practicile aplicate în alte destinații turistice importante.

„Prin această măsură”, a comentat Zuin, „ne aliniem la ceea ce permite legea şi la ceea ce este deja pus în practică în alte mari oraşe turistice”.

Reprezentantul municipalității a explicat că fondurile colectate prin intermediul taxei turistice sunt utilizate pentru finanțarea serviciilor publice și a lucrărilor de întreținere din oraș.

„Este o decizie bazată pe echitate şi responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esenţiale pentru susţinerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreţinere şi calităţii vieţii într-un oraş care găzduieşte milioane de vizitatori în fiecare an”.

Prin majorarea aprobată de administrația municipală, Veneția stabilește o taxă turistică maximă de 9,5 euro pe noapte pentru unitățile de cazare de lux.

Suma se apropie de plafonul legal de 10 euro, permis în cazul orașelor care îndeplinesc condițiile privind numărul de înnoptări turistice raportat la populația rezidentă.

Noua hotărâre modifică nivelul maxim al taxei aplicabile cazărilor de lux. Informațiile prezentate de agenția ANSA nu indică o majorare uniformă la 9,5 euro pentru toate categoriile de unități de cazare din Veneția.