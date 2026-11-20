Un senegalez poligam stabilit în provincia italiană Prato a câștigat în instanță un proces împotriva Institutului Național de Protecție Socială (INPS), obținând recunoașterea dreptului la alocații familiale pentru toți cei 11 copii ai săi. Nouă dintre aceștia locuiesc în Senegal și provin din relații cu alte soții decât cea cu care este căsătorit în Italia. Tribunalul a considerat că dovada paternității este suficientă pentru acordarea prestației, chiar dacă minorii nu locuiesc cu tatăl lor. Cazul a provocat reacții politice puternice, iar Matteo Salvini a cerut schimbarea regulilor, potrivit Notizie di Prato.

Senegalezul poligam, angajat la o fabrică de textile din Vaiano, în provincia Prato, a obținut o decizie favorabilă din partea Tribunalului pentru litigii de muncă din Prato, într-un proces intentat împotriva INPS. Instanța a stabilit că bărbatul are dreptul la prestații familiale pentru toți cei 11 copii ai săi, inclusiv pentru cei nouă care s-au născut și locuiesc în Senegal.

Bărbatul are doi copii din căsătoria încheiată în țara de origine și transcrisă oficial în registrele italiene. Ceilalți nouă copii provin din relații cu alte soții și locuiesc în continuare în Senegal.

Situația a ajuns în instanță după ce INPS a refuzat solicitarea muncitorului, invocând lipsa documentelor necesare pentru stabilirea componenței întregului nucleu familial și faptul că cei nouă copii nu locuiesc împreună cu tatăl lor.

Pentru a acorda prestația, instituția i-a solicitat muncitorului documente care să ateste componența familiei, inclusiv un certificat de componență a gospodăriei care să cuprindă toți cei 11 copii.

Bărbatul a explicat că nu poate prezenta un asemenea document pentru copiii născuți în afara căsătoriei înregistrate în Italia, deoarece aceștia nu figurează în documentele administrative referitoare la familia recunoscută oficial în această țară.

A încercat ulterior să conteste refuzul printr-o sesizare adresată comitetului provincial al INPS, însă instituția și-a menținut decizia. Printre argumentele invocate s-a numărat și lipsa conviețuirii dintre tată și copiii aflați în Senegal.

În cele din urmă, muncitorul, reprezentat de avocata Anna Maria Ventrella, s-a adresat judecătorului pentru litigii de muncă din Prato.

Instanța a dat dreptate reclamantului, considerând că documentele prezentate demonstrează că cei nouă copii care locuiesc în Senegal sunt într-adevăr copiii săi.

Judecătorul a stabilit că faptul că minorii nu sunt copiii soției cu care bărbatul are căsătoria înregistrată în Italia nu reprezintă un motiv pentru excluderea lor din calculul prestației familiale.

De asemenea, instanța a respins argumentul privind lipsa conviețuirii, considerând că acest element nu poate justifica refuzul acordării dreptului atunci când filiația este dovedită documentar.

Hotărârea nu înseamnă recunoașterea juridică în Italia a căsătoriilor poligame. Decizia privește drepturile copiilor și raportul de filiație cu tatăl, nu validarea tuturor relațiilor matrimoniale din care aceștia provin.

Decizia a provocat reacții puternice în politica italiană, în special în rândul reprezentanților partidelor de dreapta, care au cerut revizuirea criteriilor de acordare a prestațiilor familiale.

Vicepremierul Matteo Salvini a criticat public hotărârea și a afirmat că dorește să discute cu judecătorul care a pronunțat-o.

„O situație incredibilă, o absurditate care nu poate trece neobservată. Aș vrea să vorbesc cu acel judecător”, a scris liderul Ligii pe rețelele sociale.

Salvini a anunțat că INPS va contesta decizia și a cerut limitarea unor astfel de plăți, argumentând că, într-o perioadă de dificultăți economice, reducerea cheltuielilor pe care le consideră inutile reprezintă o obligație.

La rândul său, Chiara La Porta, reprezentanta Fratelli d'Italia în Consiliul Regional al Toscanei, a solicitat guvernului să verifice și să revizuiască normele care reglementează acordarea prestațiilor pentru membrii familiilor care locuiesc în străinătate.

Aceasta a atras atenția asupra faptului că sistemul italian ajunge să acorde prestații pentru copii care locuiesc permanent în afara țării și a cerut controale mai riguroase privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Hotărârea obligă INPS să recunoască dreptul muncitorului la prestațiile familiale pentru toți cei 11 copii și să achite sumele restante aferente perioadei pentru care dreptul a fost solicitat și recunoscut de instanță, precum și accesoriile și cheltuielile de judecată.

Este important de precizat că litigiul privește vechea prestație italiană pentru nucleul familial (assegno per il nucleo familiare – ANF), care a fost înlocuită, pentru familiile cu copii, de alocația unică și universală (assegno unico e universale) începând cu 1 martie 2022. Prin urmare, hotărârea nu trebuie interpretată automat ca o autorizare a unor plăți lunare nelimitate în viitor.

Cazul readuce în discuție regulile europene și italiene privind prestațiile familiale transfrontaliere, în special situațiile în care copiii locuiesc într-un alt stat decât părintele care lucrează și contribuie la sistemul de asigurări sociale.

Controversa din Italia nu privește doar situația particulară a unui poligam cu 11 copii din Senegal, țară care permite poligamia, ci și modul în care trebuie stabilite condițiile de acordare a banilor publici atunci când membrii aceleiași familii locuiesc în țări diferite și provin din relații care nu sunt toate recunoscute ca mariaj în Europa.