Contribuția la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) ar urma să crească treptat, de la 4,75% în prezent la 6% până în 2031, potrivit angajamentelor asumate de România prin Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu 2025-2031, convenit de Guvern cu Comisia Europeană.

Majorarea ar urma să fie realizată gradual, în perioada 2028-2031, pentru a limita impactul asupra bugetului public.

Propunerea a fost susținută de Cristian Pascu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), care consideră că întărirea sistemului de pensii private este necesară atât pentru creșterea veniturilor viitorilor pensionari, cât și pentru dezvoltarea economiei românești.

În prezent, aproximativ 8,5 milioane de români sunt înscriși în sistemul Pilonului II de pensie, însă peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună. Cota direcționată către fondurile private este de 4,75% din venitul brut, fiind inclusă în contribuția de asigurări sociale (CAS) de 25% achitată de angajați.

Prin urmare, majorarea nu ar însemna introducerea unei contribuții suplimentare peste CAS, ci creșterea părții din aceasta care ajunge în conturile individuale de pensie privată.

Potrivit președintelui APAPR, contribuția la Pilonul II ar fi trebuit să ajungă la 6% încă din 2016, conform calendarului prevăzut de legislația inițială. Pentru recuperarea întârzierii, acesta a propus o creștere anuală cu 0,25-0,50 puncte procentuale în intervalul 2028-2031, astfel încât obiectivul să fie atins fără o presiune bugetară excesivă.

Pilonul II a devenit între timp unul dintre cele mai importante active financiare ale populației. Activele nete administrate în beneficiul participanților au ajuns la 246,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 47 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de APAPR pentru luna iulie 2026. Câștigul net obținut din investiții a depășit pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la 108,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie.

De la lansarea sistemului, în 2008, fondurile de pensii private obligatorii au înregistrat un randament mediu anual de aproximativ 8,5%, comparativ cu o inflație medie anuală de 4,8%, potrivit datelor APAPR. Organizația estimează că aproximativ 96 de miliarde de lei din activele administrate reprezintă câștiguri nete obținute prin investiții, peste contribuțiile virate de participanți.

Fondurile au devenit, totodată, un investitor important în economia românească. Aproximativ 95% din active sunt investite în România, iar capitalul acumulat reprezintă circa 12% din PIB. Fondurile de pensii dețin aproximativ 10% din datoria publică a țării și sunt al doilea cel mai mare cumpărător de titluri de stat, cu 27% din totalul achizițiilor. Pe piața de capital, acestea dețin între 45% și 50% din acțiunile liber tranzacționabile de la Bursa de Valori București.

Președintele APAPR a atras atenția și asupra necesității de a încuraja economisirea voluntară prin Pilonul III. În acest sens, organizația susține actualizarea plafonului de deductibilitate fiscală, rămas la 400 de euro anual atât pentru contribuțiile individuale, cât și pentru cele suportate de angajatori, de aproape 18 ani. O propunere legislativă vizează creșterea plafonului la 1.200 de euro anual, iar o alternativă ar fi raportarea acestuia la echivalentul a trei-patru salarii minime brute pe an.

În prezent, Pilonul III are aproximativ 1,15 milioane de participanți și active nete de 8,9 miliarde de lei. APAPR consideră că implicarea mai puternică a angajatorilor, prin contribuții oferite ca beneficii extrasalariale, ar putea transforma pensiile facultative într-o componentă mai importantă a veniturilor de la pensionare.

Pentru participanții la Pilonul II, contribuțiile acumulate pot fi verificate online pe portalul pilonul2.ro, unde pot afla la ce fond sunt înscriși și pot accesa ulterior contul personal pentru a consulta sumele strânse și istoricul contribuțiilor.

Banii din Pilonul II nu pot fi retrași în orice moment, ci doar în situațiile prevăzute de lege, precum pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate sau decesul participantului, caz în care sumele revin moștenitorilor. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de plată, beneficiarii pot opta pentru încasarea integrală a sumei sau pentru plăți lunare eșalonate pe cel mult cinci ani.

Majorarea contribuției la 6% până în 2031 ar însemna, astfel, o consolidare a economisirii obligatorii pentru pensie și o creștere a sumelor direcționate către conturile individuale ale participanților. Calendarul concret al majorărilor și măsurile legislative necesare urmează să stabilească modul în care angajamentul asumat de România va fi pus în aplicare.