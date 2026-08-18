Fondurile de pensii private din Pilonul 2 au ajuns într-un punct în care le este tot mai greu să găsească suficiente oportunități de investiții pe Bursa de Valori București (BVB), spune Mihai Căruntu, vicepreședintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).

Expunerea fondurilor de pensii private din Pilonul 2 pe principalele companii listate la BVB a crescut atât de mult în ultimii ani, încât fondurile controlează deja o parte importantă din acțiunile aflate în free-float. În lipsa unor listări noi și de dimensiuni consistente, capitalul acumulat de fonduri riscă astfel să nu mai poată fi absorbit de piața locală.

„Fondurile P2 au deja 40-60% din free-floatul bursei noastre. Ele nu prea mai au spațiu să investească în principalele companii de la București și, ținând seama de evaluările înalte, mă aștept să investească cu precădere în străinătate“, a declarat Mihai Căruntu, citat de ZF.

Pilonul 2 a devenit în timp cel mai important investitor instituțional de la BVB. Contribuțiile virate lunar de milioane de participanți au alimentat constant fondurile, iar administratorii au direcționat o parte semnificativă din acești bani către companiile românești listate.

Pe măsură ce piața a crescut, însă, și participațiile fondurilor în marile companii au ajuns la niveluri care limitează posibilitatea unor achiziții suplimentare.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât creșterea bursieră din ultimii ani a majorat automat valoarea deținerilor din portofoliile fondurilor. Cu alte cuvinte, administratorii nu trebuie să cumpere noi acțiuni pentru ca ponderea acestora în portofoliu să crească.

Odată cu aprecierea prețurilor, anumite dețineri se apropie de limitele permise de legislație, ceea ce reduce și mai mult spațiul pentru investiții suplimentare.

„Cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru bursa noastră a fost apariția fondurilor Pilon 2. Ele au adus stabilitate și au susținut creșterea acțiunilor“, afirmă Căruntu.

Problema este că succesul Pilonului 2 începe să scoată în evidență o lipsă structurală a pieței locale: nu există suficiente companii noi, suficient de mari, în care fondurile să poată plasa capitalul care continuă să se acumuleze. Astfel, în timp ce activele administrate cresc, universul investițional de la BVB nu se extinde în același ritm.

Pentru fondurile de pensii, soluția nu poate veni doar din listări de mici dimensiuni. Piața are nevoie de companii suficient de mari pentru a absorbi capitalul disponibil și pentru a oferi fondurilor posibilitatea de a-și construi participații relevante.

Oferta Hidroelectrica este, din acest punct de vedere, un exemplu relevant. Fondurile de Pilon 2 au investit aproximativ un miliard de euro în IPO-ul companiei, ceea ce arată amploarea capitalului pe care aceste fonduri îl pot direcționa către piața locală atunci când apare un emitent de dimensiune suficientă.

„Listările noastre au fost mult prea firave, mult prea puține față de nevoia Pilonului II. Dacă fondurile de pensii au investit un miliard de euro în oferta Hidroelectrica, asta îți arată că ar fi trebuit să ai minimum cinci IPO-uri precum Cris-Tim sau Electro-Alfa ca să poți hrăni această cerere de acțiuni“, mai spune Mihai Căruntu.

În lipsa unor astfel de oportunități, fondurile se apropie de o limită importantă: au bani de investit, dar nu mai au suficiente acțiuni locale în care să îi plaseze. Iar dacă pe BVB nu apar noi emitenți de anvergură, o parte tot mai mare din capitalul acumulat în Pilonul II ar putea ajunge pe bursele externe.

Pentru piața românească, aceasta ar însemna pierderea unei surse importante de capital și a unui investitor instituțional care, până acum, a contribuit decisiv la stabilitatea și dezvoltarea BVB. În acest context, următorul mare test pentru bursă nu mai este doar atragerea banilor fondurilor de pensii, ci crearea unor suficiente oportunități de investiții pentru capitalul pe care acestea îl au deja la dispoziție.