Locuitorii din Sectoarele 4 și 5 ale Capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă, începând de luni, 28 septembrie, din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei termice primare.

În Sectorul 5, intervențiile vor avea loc între 28 și 30 septembrie, iar furnizarea apei calde ar urma să fie reluată integral până pe 3 octombrie. În Sectorul 4, lucrările se vor desfășura până pe 9 octombrie, potrivit Termoenergetica.

În Sectorul 5, lucrările se vor desfășura pe strada Nuțu Ion, la intersecția cu Drumul Taberei.

Intervenția presupune reîntregirea conductelor deja modernizate și realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcțiune a tronsonului reabilitat.

Pentru executarea lucrărilor, furnizarea apei calde va fi oprită temporar la 48 de puncte termice, care alimentează 743 de blocuri.

Zonele afectate sunt strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, strada Petre Ispirescu, strada Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente.

Lucrările propriu-zise sunt programate în perioada 28-30 septembrie. Ulterior, încărcarea rețelei și reluarea furnizării apei calde se vor face etapizat.

Termoenergetica estimează că alimentarea cu apă caldă va fi restabilită integral până la 3 octombrie.

În Sectorul 4, intervențiile vizează conducta primară de termoficare din zona delimitată de strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, strada Nițu Vasile, strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Lucrările includ montarea unor conducte noi, preizolate, și conectarea acestora la rețeaua existentă. Vor fi montați, de asemenea, suporți și elemente de fixare pentru conducte.

Intervențiile presupun și echiparea căminelor de rețea cu vane și compensatori, precum și realizarea legăturilor către punctele termice din zonă.

În acest caz, furnizarea apei calde va fi sistată temporar la 72 de puncte termice și două module termice, care deservesc aproximativ 1.100 de blocuri.

Oprirea este programată în perioada 28 septembrie - 9 octombrie.

Termoenergetica precizează că bucureștenii pot obține informații despre starea sistemului la numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate, sau la numărul gratuit 0800.820.002.

Informațiile actualizate privind sistemul de termoficare sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.

Compania Municipală Termoenergetica București a transmis că lucrările sunt necesare pentru modernizarea rețelei și creșterea siguranței în exploatare și și-a cerut scuze pentru disconfortul temporar creat consumatorilor.