Primăria Capitalei a anunțat luni că 438 de blocuri din București ar urma să beneficieze de apă caldă și căldură fără probleme până la venirea iernii, după ce lucrările de pe șantierele de termoficare au ajuns la un stadiu de 95%. Investițiile sunt realizate inclusiv din fonduri europene nerambursabile și vizează modernizarea rețelei de conducte din Capitală.

„95% din şantierele pe termoficare sunt gata! Până în iarnă, încă 438 de blocuri vor avea apă caldă şi căldură fără probleme. Termia este în topul celor mai importante investiţii pentru Bucureşti Şi tragem tare să avansăm cu şantierele, să le închidem pe toate anul acesta. Pe lângă cei 28 de kilometri de conductă principală finalizaţi recent, alţi 37 de kilometri sunt în stadiu avansat de modernizare. Şantierele sunt gata în proporţie de 95%, astfel că, până în iarnă, încă 438 de blocuri vor avea apă caldă şi căldură fără probleme. Alţi 63 km sunt în lucru, în diferite stadii”, informează, luni, Primăria Capitalei.

Municipalitatea a anunțat că lucrările sunt finanțate printr-un contract pe POIM și PDD, care prevede modernizarea a 212 kilometri de conducte de termoficare.

Valoarea totală a investiției din București ajunge la 1,76 miliarde de lei, dintre care 1,3 miliarde de lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Pe lângă cei 28 de kilometri de conductă principală care au fost deja finalizați, alți 37 de kilometri se află într-un stadiu avansat de modernizare, iar 63 de kilometri sunt în lucru, în diferite etape.

Primăria Capitalei a anunțat că alte lucrări sunt realizate cu bani din bugetul local și vizează 11 kilometri de conducte din rețeaua primară.

„În plus, alţi 11 kilometri de conducte de reţea primară, ce deservesc 66 de blocuri de locuinţe, sunt modernizate în proporţie de 95% cu bani de la bugetul local. Şi acestea vor fi gata până la finalul anului. Ajungem, astfel, la un total de 76 de kilometri de conducte noi schimbate, ce deservesc circa 4.900 de blocuri”, arată sursa citată.

Potrivit municipalității, după finalizarea acestor intervenții, bilanțul ar urma să ajungă la 76 de kilometri de conducte noi schimbate, care deservesc aproximativ 4.900 de blocuri din București.

Primăria Capitalei a anunțat că unul dintre punctele de lucru se află în intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Bulevardul General Paul Teodorescu. Municipalitatea a descris intervenția drept „o lucrare complexă, cu multe racorduri şi conducte de mari dimensiuni ce vin şi pleacă în toate direcţiile”.

„Este ultimul punct de lucru al unui lot de peste 4 kilometri de conducte schimbate”, a transmis Primăria Capitalei.

Lucrările se apropie de final și pe strada Opanez, în zona Bulevardului Lacul Tei, unde sunt închise ultimele cămine de lucru după modernizarea a 11 kilometri de conducte.

„Muncitorii au pus plăci noi şi trainice, deasupra ţevilor proaspăt schimbate. Bucureştiul se transformă!”, încheie reprezentanţii Primăriei Capitalei.