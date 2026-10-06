Din ce trăiește Călin Georgescu. Răspunsul dat de George Simion

Președintele AUR, George Simion, a declarat că îl va susține în continuare pe Călin Georgescu și a contestat anchetele în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este implicat. Simion a susținut că acestea ar avea caracter politic și a pus sub semnul întrebării modul în care acționează unele instituții ale statului.

„Nu am încredere în unele instituții ale statului. Cred că sistemul este putred, cred că multe lucruri nu funcționează cum trebuie în țara noastră și tocmai de aceea vedem astăzi un dosar politic împotriva lui Călin Georgescu care este instrumentat eminamente de către cei care dețin cheile anumitor instituții”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a calificat ancheta drept „o făcătură” și „un dosar politic” și a susținut că România are probleme în ceea ce privește statul de drept, democrația și Justiția.

George Simion a vorbit despre ceea ce a numit „procese fabricate împotriva lui Călin Georgescu pentru simplul motiv că a câștigat niște alegeri în România”.

În legătură cu dosarul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, liderul AUR a susținut că acesta ar fi fost deschis după ce Călin Georgescu le-ar fi cerut oamenilor să nu participe la „tulburări”.

Întrebat la TVR 1 din ce își asigură veniturile Călin Georgescu, George Simion nu a oferit inițial un răspuns. El l-a menționat pe Sorin Grindeanu, despre care a spus că „își ascunde ceasul” și „controlează funcții publice, cutii cu bani”.

Ulterior, liderul AUR a precizat că nu știe din ce trăiește Călin Georgescu.

„În momentul în care vine cineva şi îmi spune din ce trăieşte Călin Georgescu şi o să îmi spună iar că nu a fost angajat ca raportor la ONU, deşi eu l-am văzut în poze şi cu Mugur Isărescu, l-am văzut că a elaborat ultimul raport pe dezvoltare sustenabilă a României în calitate de coordonator, cu domnul Dăianu, cu domnul Moise Guran, cu nişte nume din societatea asta şi acum nimeni nu-l mai ştie pe Călin Georgescu şi George Simion este singurul nebun care încă îl susţine”, a spus Simion.

El a explicat că motivul pentru care continuă să îl susțină pe fostul candidat este legat de voturile obținute de acesta.

„Îl susţin pentru că l-au votat oameni şi o să-l susţin, pentru că eu sunt un om demn”, a adăugat George Simion.

Liderul AUR a mai declarat că a discutat marți cu Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, care a fost chemată la DIICOT. Simion a spus că îl sprijină pe Călin Georgescu din decembrie 2024 și a făcut referire la ceea ce el a descris drept „încercările” și „greutățile” prin care acesta ar fi trecut.

„Este al treilea proces”, a afirmat George Simion.

El a pus apoi sub semnul întrebării și acuzațiile dintr-un alt dosar în care este vizat fostul candidat la Președinție și a făcut referire la suma de un milion de euro menționată în acuzații: „Vreţi să vă spun de unde îşi cumpără mâncare? Este domnul Georgescu un om bogat? Dacă aş şti aceste lucruri, v-aş răspunde, dar mi se par, de multe ori, absurde, pentru că nu vorbim aicea... omul e învinovăţit că ar fi înşelat pe cineva. Au ajuns un milion de euro la el? Eu vă întreb. (...) Au găsit 5.000 de euro în casă. Instituţiile statului se decredibilizează şi nimeni nu va mai avea încredere, la un alt proces început de DIICOT, când văd aceste lucruri hilare”.

Întrebat ce le răspunde celor care îl consideră un oportunist pentru că s-ar fi apropiat de Călin Georgescu, George Simion a răspuns că aceasta este opinia lor. Liderul AUR a susținut însă că, în pofida acestor acuzații, „nu a abandonat niciodată calea”.