Din cuprinsul articolului Dosarul lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune, a declarat, după ieșirea de la DIICOT, că a fost audiată în calitate de martor.

„Am fost chemată în calitate de martor, a fost o procedură normală, de percheziție electronică. Vreau să-mi dați voie tuturor celor din România și de peste tot care luptă pentru drepturi. Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale. Este important să conștientizați că vă puteți trezi în aceeași situație.

A avut loc un mod brutal cum s-a intrat peste noi în casă, un copil a fost păzit la pat de un om înarmat care poate are și el copil. Umilitor și traumatizant, Călin a fost ridicat și încătușat în fața copiilor. Acuzațiile sunt nefondate”, a declarat Cristela Georgescu. La sediul DIICOT a fost adus și soțul său, Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că i-ar fi fost provocat un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Potrivit acuzațiilor, lui Răzvan Leu i s-ar fi propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de 1 milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ulterior, Răzvan Leu ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi transmis că valoarea împrumutului ar putea ajunge la 15 milioane de euro.

Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar omul de afaceri ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro achitați. Potrivit plângerii, banii nu i-ar mai fi fost restituiți.