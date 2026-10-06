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Soții Georgescu au dat parolele calculatorului și telefoanelor pentru efectuarea percheziției informatice

Soții Georgescu au dat parolele calculatorului și telefoanelor pentru efectuarea percheziției informaticeCalin Georgescu. Sursa foto: Facebook/AUR
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Informația de ultimă oră aflată de EvZ.ro este că soții Cristela și Călin Georgescu au fost de acord să le dea procurorilor DIICOT parolele de la computerul familiei și de la telefoanele lor pentru ca anchetatorul și specialiștii să realizeze percheziția informatică.

Este vorba despre calculatorul și telefoanele mobile ridicate din casa celor doi cu ocazia percheziției domiciliare care a avut loc în ziua reținerii fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Cristela Georgescu a mers la DIICOT pentru percheziția informatică

După cum a informat EvZ.ro în cursul acestei dimineți, Cristela Georgescu a venit la DIICOT după ce a fost citată ca martor în dosarul privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro. La scurt timp după sosirea ei, a fost adus cu duba de la Arestul Central și Călin Georgescu.

Până acum, Cristela nu a dat nicio declarație în legătură cu aspectele anchetate. La această oră, cei doi participă la percheziția informatică ce va dura câteva ore până la finalizare.

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Pentru ce fapte a fost arestat preventiv Călin Georgescu 

Călin Georgescu se află în arest preventiv în urma deciziei luate de instanța Curții de Apel București. Decizia a fost luată în urma unui complet de divergență după ce primii doi judecători din complet au avut opinii diferite cu privire la acest caz. Balanța a fost înclinată până la urmă de un al treilea magistrat, în favoarea arestului preventiv.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este acuzat de DIICOT de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată.

Procurorul trebuie să stabilească, până la finalizarea anchetei, dacă Călin Georgescu ar fi beneficiat de vreo sumă din cei 1,1 milioane euro care i-au fost pretinși de Ionel Rusen, care este implicarea acestuia în schema de tranzacționare a acestei sume și dacă toți banii sau o parte din ei au fost folosiți de Călin Georgescu în campania electorală din 2024.

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