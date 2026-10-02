Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu, arestat preventiv marți de Curtea de Apel București într-un dosar instrumentat de DIICOT, împarte celula din Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Poliției Capitalei cu trei bărbați acuzați în dosare de trafic de droguri.

Potrivit unor surse judiciare, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu refuză mâncarea primită în arest.

Colegii de celulă ai lui Călin Georgescu sunt Tiberiu Marian Bîzu, Alexandru Costin Muraru și Laurențiu Stan. Cei trei sunt acuzați, în dosare distincte, de trafic de droguri, iar anchetatorii susțin că, în total, ar fi fost implicate aproape două tone de stupefiante.

Tiberiu Marian Bîzu a fost reținut pe 24 august, după percheziții efectuate la 16 adrese din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc. Potrivit DIICOT, gruparea din care ar face parte ar fi transportat cu TIR-uri canabis, hașiș și cocaină din Spania către mai multe state europene.

Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi oferit servicii de transport și unor grupări albaneze implicate în traficul de droguri. Autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania ar fi confiscat patru transporturi, însumând aproximativ 1.719 kilograme de droguri.

Valoarea acestora este estimată la circa 25 de milioane de euro pe piața de stradă, potrivit DIICOT.

Alexandru Costin Muraru a fost reținut în urma operațiunii „1 Mai”, desfășurată pe 21 și 22 aprilie, când 12 persoane au fost ridicate.

Gruparea este acuzată că producea și comercializa droguri în România, inclusiv cannabis provenit din culturi ascunse în interior. Anchetatorii au confiscat atunci droguri, peste 173.000 de lei, 12.410 euro și criptomonede evaluate la aproximativ 35.000 de euro.

Despre Laurențiu Stan, al treilea coleg de celulă de la Arestul Central al fostului candidat, sunt disponibile deocamdată puține informații.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune, în care DIICOT investighează un prejudiciu de peste un milion de euro.

În dosarul în care a fost arestat preventiv, DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu de înșelăciune, anchetatorii susținând că acesta ar fi fost implicat într-o schemă prin care o persoană a fost prejudiciată cu peste un milion de euro.